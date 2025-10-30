Ouvir
Presidenciais. José Miguel Júdice é o mandatário da candidatura de Cotrim Figueiredo

30 out, 2025 - 00:27

José Miguel Júdice é o mandatário nacional da candidatura presidencial de João Cotrim Figueiredo. O antigo bastonário da Ordem dos Advogados é descrito como um símbolo de liberdade e independência.

José Miguel Júdice foi anunciado esta quarta-feira como o mandatário nacional da candidatura presidencial de João Cotrim Figueiredo.

A escolha foi avançada pelo próprio candidato em entrevista à “TVI” e seguida de uma publicação na rede social X.

Cotrim Figueiredo justifica a escolha referindo que Júdice é “um espírito livre, que personifica os valores principais” da sua campanha.

O candidato presidencial sublinha o percurso de Júdice, que apesar de ter estado ligado à política, “nunca foi um político de profissão ou alguém dependente da política”.

Na publicação, Cotrim recorda a adesão de José Miguel Júdice ao PSD, motivada pelo legado de Francisco Sá Carneiro, de quem foi advogado, e a sua participação no movimento ‘Nova Esperança’, que apoiou a liderança de Aníbal Cavaco Silva.

O ex-líder da Iniciativa Liberal destaca ainda a intervenção pública de Júdice enquanto analista, frisando a sua “enorme lucidez e uma constante independência”, bem como o seu papel enquanto professor e advogado.

Cotrim considera Júdice “um exemplo para muitas pessoas” e manifesta gratidão pela sua adesão à campanha presidencial: “É uma enorme honra tê-lo como mandatário da minha candidatura”.

