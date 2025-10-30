Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 31 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Orçamento do Estado 2026

Situação na Bosch é de "relativa tranquilidade", assegura Governo

30 out, 2025 - 17:15 • Tomás Anjinho Chagas com Lusa

Ministro da Economia e Coesão Territorial, está a ser ouvido no Parlamento para defender o Orçamento do Estado para 2026. Castro Almeida elogia "bom indicador" do crescimento do PIB no terceiro trimestre e lembra que a Bosch é uma empresa "próspera" e que não perdeu clientes.

A+ / A-

O Governo vai apresentar, esta sexta-feira, o último ajuste nos investimentos previstos para o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O anúncio foi feito, esta quinta-feira, pelo ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, que fala numa "semana particularmente importante", referindo também que foi apresentada uma proposta de reprogramação no início desta semana para o Portugal 2030 (outro programa de fundos europeus).

No que toca ao PRR, a famosa bazuca europeia, o ministro prefere falar num "reajustamento" porque considera que "não é bem uma reprogramação". Com os atrasos nas obras, a utilização do PRR nas obras da expansão da Linha Vermelha fica em risco.

IRC: Ministro defende descida

Castro Almeida, pediu também que não se confunda a descida do IRC, aprovada este mês, com um “favorecimento” aos empresários.

Que nunca se confunda baixar o IRC [Imposto sobre o Rendimento de pessoas Coletivas] com favorecer empresários. Baixámos o IRC para dar condições às empresas para crescer e prosperar”, afirmou Castro Almeida, numa audição conjunta com as comissões de Agricultura e Pescas e Orçamento, Finanças e Administração Pública.

O líder do Ministério da Economia e da Coesão Territorial defendeu ainda que o Estado deve ir buscar às empresas o “indispensável para manter o Estado social e não mais um euro”.

Castro Almeida disse também folgar em fazer parte de um Governo que definiu uma “trajetória de decréscimo” dos impostos sobre os lucros das empresas, dando previsibilidade aos empresários.

A redução da taxa geral de IRC de 20% para 19% em 2026 foi aprovada, em 17 de outubro, no parlamento na votação final global, com os votos a favor do PSD, CDS-PP, Chega, IL, PAN e JPP.

O PS, o Livre, o PCP e o BE votaram contra.

Bosch: "É uma empresa próspera"

O ministro da Economia foi questionado pelo PS e pelo PCP sobre os problemas na Bosch, empresa alemã, que colocou recentemente 2 500 trabalhadores em layoff em Braga, devido à falta de um componente para continuar a atividade.

Castro Almeida rejeita que se trate de um caso extremamente grave, uma vez que a empresa tem tido bons resultados e está parada por motivos alheios à sua responsabilidade. "É uma empresa próspera, não há falta de clientes, não há vontade de encerrar a fábrica", tranquiliza o ministro.

No arranque da audição, na sua intervenção inicial, Manuel Castro Almeida, aproveitou para elogiar o crescimento de 2,4% do PIB no terceiro trimestre de 2025, falando num "bom indicador" que deve permitir ao Governo acertar na expectativa de crescimento que tinha para este ano.

O Orçamento do Estado foi aprovado na generalidade esta terça-feira, com os votos a favor do PSD e CDS, e com a abstenção do PS, JPP e PAN. Chega, Iniciativa Liberal, PCP e Bloco de Esquerda.

[artigo atualizado às 19h00]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 31 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)