Presidenciais 2026

Sondagem coloca Marques Mendes e Ventura à frente de Gouveia e Melo

30 out, 2025 - 22:26 • Diogo Camilo

Pela primeira vez, um inquérito mostra o almirante sem liderar uma sondagem das presidenciais de janeiro de 2026. Quatro candidatos estão em empate técnico: Marques Mendes surge à frente e ganharia a Ventura, Gouveia e Melo e Seguro numa segunda volta.

É a primeira sondagem das eleições presidenciais em que o candidato com mais intenções de voto não é Henrique Gouveia e Melo.

O barómetro da Intercampus para o Jornal de Negócios, Correio da Manhã, CMTV e o Now mostra Luís Marques Mendes à frente, com 16,6% das intenções de voto, enquanto André Ventura surge com 15,8% e Gouveia e Melo está em terceiro, com 15,4%.

Mais atrás surge António José Seguro, com 12,3%. Ainda assim, os quatro candidatos estão todos em empate técnico, devido à margem de erro de +/- 4%.

Foram entrevistadas 609 pessoas, entre os dias 20 e 26 de outubro, com uma taxa de resposta de 57,9%.

A sondagem mostra ainda que Gouveia e Melo perdeu mais de cinco pontos percentuais em quatro meses, passando dos 20,6% nas intenções de voto em julho para 15,4% em outubro.

Numa eventual segunda volta, que se afigura cada vez mais provável por nenhum candidato ter perto de 50% de intenções de voto numa primeira volta, Marques Mendes vence Gouveia e Melo por apenas 4,2 pontos percentuais de diferença.

Nos restantes embates, Gouveia e Melo é o favorito, enquanto André Ventura perde contra o almirante, o ex-líder do PSD e contra Seguro.

Entre os restantes candidatos, João Cotrim de Figueiredo regista 8,4% de intenções de voto, enquanto Catarina Martins tem 7,1% e António Filipe 4,6%, com uma percentagem de indecisos de 19,9%.

