Tribunal Constitucional rejeita recurso do Chega e vai haver recontagem de votos em Lisboa

De acordo com os juízes do Palácio Ratton, o expediente do Chega tem como fundamento a "contradição de acórdãos do douto tribunal" e a violação de lei eleitoral dos órgãos das autarquias locais, invocando que a decisão de validar um voto nulo para a CDU "viola decisões e princípios estabelecidos anteriormente pelo próprio Tribunal Constitucional".

No recurso, o Chega considerava que a decisão a favor da CDU era "complementarmente errada e revela uma certa parcialidade"

A distância entre CDU e Chega está agora em apenas um voto, quando a diferença significa a eleição de um vereador.

Em causa estão os resultados das autárquicas de 12 de outubro, com o TC a ordenar a "recontagem dos votos da secção de voto n.º 28 da assembleia de voto da freguesia de São Domingos de Benfica" e a decidir ainda validar um voto nulo a favor da CDU numa secção de voto da freguesia da Santa Maria Maior, assim como declarar nulo outro voto que tinha sido atribuído ao Chega.

Em plenário, os juízes do Tribunal Constitucional consideraram "legalmente inadmissível" o recurso do Chega , depois de terem decidido pela recontagem dos votos, após recurso interposto pela CDU.

O Tribunal Constitucional recusou esta quinta-feira o recurso do Chega e vai haver mesmo recontagem dos votos numa das secções da freguesia de São Domingos de Benfica , em Lisboa, numa altura em que Chega e CDU estão separados por apenas um voto - e que quem tiver mais votos entre as duas forças políticas terá mais um vereador.

O Chega justificou ainda a apresentação deste recurso "para a uniformização da jurisprudência que, a não ser aceite, radicaria numa inconstitucionalidade, porque violaria o direito à tutela jurisdicional efetiva visto que a aplicação da lei não seria uniforme", alegando uma diferença de interpretação da lei face àquela que foi seguida em anteriores decisões do TC sobre diferentes casos concretos.

Com base nesta fundamentação, o partido de extrema-direita pediu para que fosse "anulada e reposta a decisão constante da ata da assembleia de apuramento geral".

Em resposta, o TC decidiu na segunda-feira notificar os representantes dos partidos políticos, coligações e grupos de cidadãos intervenientes na eleição "para, querendo, responderem ao recurso interposto pelo partido Chega no prazo de um dia", tendo apenas a CDU respondido, "pronunciando-se pela rejeição do recurso, por inadmissibilidade legal, e, subsidiariamente, pela sua improcedência".

No acórdão produzido hoje, os juízes decidiram que o recurso extraordinário para uniformização de jurisprudência, que constitui "uma forma de desencadear um acórdão por todos os juízes do pleno das secções quando uma secção se distancie do anteriormente decidido", se trata de uma pretensão "manifestamente infundada".

Isto porque, segundo o TC, o acórdão que valida um voto nulo a favor da CDU "foi tirado pelo plenário do Tribunal Constitucional, que integra todos os juízes que o compõem", por isso um recurso da decisão para o mesmo colégio (que já reúne todos os juízes do TC) "não só não preenche os pressupostos legais" do Código de Processo Civil quanto ao fundamento do recurso "como falece de fundamento material".

Na eleição para a Câmara Municipal de Lisboa, o Chega começou por estar à frente da CDU por uma diferença de 11 votos, segundo os resultados provisórios do dia do ato eleitoral, 12 de outubro. Dias depois, a assembleia de apuramento local indicou que a diferença tinha sido reduzida a três votos. No entanto, perante o acórdão do Tribunal Constitucional, a vantagem do Chega em relação à CDU ficou encurtada para apenas um voto.

A diferença de votos entre Chega e CDU é relevante quanto à eleição de vereadores na Câmara de Lisboa, sendo que quem ficar à frente conquista dois mandatos, enquanto o outro consegue apenas um. Se se confirmar que o Chega foi a terceira candidatura mais votada, a seguir a PSD/CDS-PP/IL e a PS/Livre/BE/PAN, a CDU perde um vereador comunista na capital, comparativamente aos dois eleitos em 2021.