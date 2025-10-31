D. José Traquina pede "bom senso e respeitabilidade" na campanha das presidenciais

O Presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social (CEPSMH), D. José Traquina afirma que “a “questão da linguagem nos define bastante” e adianta que a defesa de uma sociedade mais justa tem de ser “feita dignamente e sem ofensas a quem é diferente na língua ou na cor”.

Em declarações à Renascença, o também bispo de Santarém apela ao “bom senso e à respeitabilidade”, porque “um apelo à violência ou à não consideração por um grupo humano não ajuda”.

Em causa, em especial dois cartazes do Chega; em que num é possível ver a foto de André Ventura acompanhada pela frase "Isto não é o Bangladesh". Um outro diz: "Os ciganos têm de cumprir a lei".

Nestas declarações à Renascença, D. José Traquina não se pronuncia sobre a legalidade dos cartazes, mas afirma que a mensagem utilizada não ajuda à pacificação. “Este tipo de afirmações não ajuda, mas vejo isto um pouco no contexto da campanha eleitoral”, defende.

O bispo diz que temos de ser “humanistas na política migratória e não ter uma postura violenta e desumana” e lembra que “ em perspetiva e em registo cristão é preciso reconhecer que a mobilidade humana faz parte da história da humanidade”.