Passos Coelho critica "cálculos eleitorais" do Governo e "prémio" aos pensionistas

Pedro Passos Coelho continua por aí e, esta sexta-feira, o antigo primeiro-ministro atirou ao Governo de Luís Montenegro pela forma como tem gerido os excedentes orçamentais, comparando-o com os Governos de António Costa.

Durante o encerramento do Congresso Internacional do Cooperativismo, em Lisboa, Passos Coelho falou durante mais de meia hora e discorreu sobre a forma como o dinheiro tem sido gasto pelo Governo, com críticas implícitas e explícitas ao Executivo de Montenegro, que era líder parlamentar do PSD quando ele próprio era primeiro-ministro.

O antigo chefe de Governo lamenta que o Executivo se limite a "distribuir" o excedente orçamental por setores importantes do ponto de vista eleitoral.

"Chegámos ao fim das margens de manobras que nos permitem ir adiando decisões importantes. Agora não vale a pena haver mais cálculos eleitorais, perder tempo com preocupações distributivas", disse Passos.

O antigo primeiro-ministro pede que se "olhe para o futuro" e considera que, nesta altura é preciso tomar decisões corajosas para colocar a economia a crescer, através do investimento e não apenas de despesa.

"Acredito que podemos crescer muito mais, sem ser apenas à custa do consumo e daquilo que se vai dando todos os anos, assim como quem distribui um prémio aos reformados", critica.

Passos Coelho refere-se ao aumento extraordinário de pensões, entregue pelo Governo este ano e o ano passado, numa despesa pontual e que Luís Montenegro assume que é atribuído se houver margem para isso. O antigo primeiro-ministro lamenta também as "habilidades orçamentais para salvar o ano" e sentencia: "Isso não chega".

"É uma crítica que aqui assumo e que não é apenas a este Governo. Infelizmente vivemos anos demais com este tipo de política", desfere o antigo líder do PSD.

Durante os mais de 30 minutos do discurso, Passos Coelho avisou que os Executivos não podem ter "medo da reação das pessoas comuns" ao tomar decisões a longo prazo, tanto na área da segurança como nas regras orçamentais ou nos grandes investimentos

"Estamos hoje muito reféns dessa ausência de decisão que pautou o comportamento das instituições ao longo dos últimos 20 a 25 anos", insistiu.

Passos Coelho lamenta a falta de coragem para tomar decisões "indispensáveis" e desafia o Executivo a largar os horizontes eleitorais.

"A política, ao contrário do que muitos pensarão, não acaba a cada eleição", atira o antigo primeiro-ministro.

Pelo caminho, Passos Coelho afirmou que a Europa não reagiu a tempo às mudanças no panorama internacional e considerou que o bloco europeu voltou a ficar "muito dependente" dos Estados Unidos, ao nível do que acontecia "nos anos 40". "Como é que é possível que a Europa estivesse tão enganada?", questionou, referindo-se ao desinvestimento no setor da Defesa, que agora está a ser revertido em modo contrarrelógio.

O antigo primeiro-ministro lamenta também os crescimentos económicos insuficientes de Portugal e afirma que o país só se tem aproximado das principais potências europeias pela "doença dos maiores", sugerindo que o país está a perder comparando com os países do leste europeu.