Presidenciais. Manuela Magno apresenta queixa na CNE devido a exclusão de debates televisivos

31 out, 2025 - 20:24 • Fábio Monteiro
A candidata presidencial Manuela Magno apresentou uma queixa formal à Comissão Nacional de Eleições (CNE), acusando a RTP, SIC e TVI de a excluírem dos debates televisivos com os restantes candidatos à Presidência da República.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
No mesmo comunicado, enviado esta sexta-feira às redacções, Manuela Magno denuncia que a sua candidatura, formalizada a 31 de janeiro, nunca foi mencionada nos noticiários televisivos destes canais, ao contrário de outras como as de Henrique Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes ou António José Seguro, que têm beneficiado de "ampla cobertura mediática, com entrevistas e intervenções em horário nobre".
A candidata considera que a sua exclusão "viola os princípios constitucionais da igualdade e do pluralismo democrático", além da legislação que regula a cobertura jornalística durante o período pré-eleitoral. Defende ainda que seja revisto o modelo de debates atualmente em vigor.
"Por se tratar de eleições presidenciais, não é legítimo invocar critérios de representatividade partidária para justificar a seleção dos participantes nos debates, dado que todas as candidaturas são individuais e independentes", lê-se na nota enviada.
A candidatura denuncia também a existência de uma "cláusula de exclusividade" que impede os candidatos presentes nos debates televisivos de participarem noutros encontros públicos durante um período que "coincide quase integralmente com a fase de pré-campanha".
Para além da queixa apresentada à CNE, a candidata exige que também a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) e a Autoridade da Concorrência se pronunciem sobre o caso.