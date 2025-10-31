PS assume pelouros em Cascais, mas sai se Chega também assumir competências

Os dois vereadores do PS na Câmara de Cascais aceitaram pelouros, através de acordo com o presidente da autarquia, Nuno Piteira Lopes (PSD), mas, se o Chega também assumir competências, os socialistas retiram-se, admitiu o vereador João Ruivo.

"Só houve uma condição, e essa condição advém daquilo que foi o acordo assinado por todos os candidatos socialistas com o secretário-geral", em Coimbra. "O Partido Socialista não faz parte de nenhum órgão executivo onde esteja também o Chega. E essa condição foi aceite e, por isso, chegámos a acordo", afirmou à Lusa o socialista João Ruivo.

O autarca aceitou assumir competências, juntamente com Alexandra Domingos, no executivo presidido por Nuno Piteira Lopes, eleito pela coligação Viva Cascais (PSD/CDS-PP), que venceu as eleições autárquicas de 12 de outubro, mas sem maioria absoluta, ficando-se por cinco eleitos, seguindo-se o PS, o independente João Maria Jonet e o Chega, com dois eleitos cada.

"O Chega até pode aceitar pelouros, mas nesse momento o PS sai. Com o PS no executivo com pelouros, o Chega não vai estar", reforçou João Ruivo.

O presidente da autarquia assumiu, na sequência dos resultados eleitorais, que pretendia contactar com todos os restantes eleitos para poderem trabalhar em benefício do concelho e admitiu ser possível um entendimento com o PS e o Chega, após Jonet descartar essa possibilidade "dadas as divergências grandes" com a Viva Cascais.

"Ontem [quinta-feira] foi aprovada a possibilidade de o executivo poder ter até nove vereadores a tempo inteiro, neste momento temos cinco vereadores, da coligação Viva Cascais, e dois vereadores do Partido Socialista que já se encontram alinhados para um bem maior, que é o de trabalhar para Cascais", salientou Piteira Lopes, em declarações à Lusa.

O social-democrata acrescentou que ainda existe "a possibilidade de atribuir mais dois tempos" e, nesse sentido, mantém-se "aberto e disponível para continuar a dialogar com todos", pois "sempre disse, com ou sem maioria absoluta", que quer "trabalhar com todos" que "podem contribuir mantendo a sua independência", a "sua integridade" e "a sua disciplina, mas continuar a trabalhar" em "conjunto para defender sempre Cascais".