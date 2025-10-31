Sondagem coloca AD à frente e Chega em queda nas intenções de voto

Depois da sondagem que colocava o Chega na frente das intenções de volta, a Aliança Democrática de PSD e CDS volta a estar no cimo do barómetro da Aximage.

Na sondagem para o Diário de Notícias, a coligação do PSD e do CDS tem 32,4%, enquanto o PS tem 23,8% e o Chega desce até ao terceiro lugar, com 21,9%. Em relação ao barómetro do mês passado, o Chega cai cerca de cinco pontos, enquanto a AD cresce 6,5 pontos percentuais.

A diferença entre AD e PS - de mais de oito pontos percentuais - é suficiente para ficar evitar o empate técnico, devido à margem de erro de +/- 3,8%.

Para a sondagem foram inquiridas 570 pessoas, entre os dias 23 e 27 de outubro.

Nos outros partidos, o Livre surge em quarto lugar, com 6,1%, enquanto a Iniciativa Liberal tem 5,9%. Depois surge a CDU, com 3,2%, o PAN com 2% e o Bloco de Esquerda com 1,3%.