Durão Barroso manifesta apoio a Luís Marques Mendes

01 nov, 2025 - 21:08 • Olímpia Mairos
O antigo primeiro-ministro e ex-presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, declarou este sábado o seu apoio à candidatura de Luís Marques Mendes à Presidência da República, em entrevista à RTP.
“Foi meu ministro, é uma pessoa competente e leal — e isso é o que realmente importa. Tem experiência, sabedoria política e capacidade para encontrar equilíbrios e construir consensos”, afirmou Barroso.
O também ex-líder do PSD destacou ainda a postura moderada de Marques Mendes.
“É alguém com experiência, com sabedoria política, que sabe procurar equilíbrios e fazer consensos. Alguém que não reserva surpresas nem tem tendências para extremismos”, afirmou.
Sem mencionar outros candidatos, Durão Barroso acrescentou que quem pretende ocupar o cargo deve ter passado pelo Governo e liderado um partido político, citando o exemplo de Marques Mendes.
Para Durão Barroso, o conhecimento do Parlamento e das forças políticas é igualmente fundamental.
“Portugal precisa de alguém que conheça bem as instituições e saiba unir o país. E Marques Mendes tem essas qualidades”, reforçou.
O antigo primeiro-ministro disse ainda que “os portugueses rejeitam extremismos, especialmente na Presidência da República. Não querem alguém que represente um salto no escuro”.