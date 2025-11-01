Ouvir
Mais de trinta militantes apresentam desfiliação conjunta do PAN

01 nov, 2025 - 19:57 • Olímpia Mairos

O grupo alega motivos de coerência ideológica, ética e pessoal, criticando a atual direção pela falta de democracia interna, ausência de autorreflexão e desvio dos valores fundacionais do PAN.

Mais de trinta militantes do PAN (Pessoas-Animais-Natureza) — incluindo antigos dirigentes nacionais e regionais, autarcas e ativistas — anunciaram este sábado, Dia Mundial do Veganismo, a sua desfiliação conjunta do partido.

O grupo alega motivos de coerência ideológica, ética e pessoal, criticando a atual direção pela falta de democracia interna, ausência de autorreflexão e desvio dos valores fundacionais do PAN.

Entre os signatários, destacam-se nomes como Bebiana Cunha, antiga deputada, Miguel Queirós, ex-presidente do Conselho de Jurisdição Nacional, Nuno Pires, ex-dirigente nacional, e Anabela Castro, antiga cabeça de lista pelo Porto.

Os ex-militantes recordam que, desde a eleição de Inês Sousa Real como porta-voz (em 2023), o partido tem perdido membros gradualmente, e apontam o adiamento do congresso eletivo (deveria ter ocorrido em maio de 2025) como um sinal de irregularidade estatutária.

A desfiliação, simbólica por ocorrer no Dia Mundial do Veganismo, pretende reforçar o apelo por coerência entre discurso e prática política, e por modelos partidários mais horizontais, empáticos e democráticos.

Em comunicado, o grupo explica que “tem um caráter simbólico e ético, sublinhando a importância de coerência entre discurso e a prática e também a necessidade de apelarmos à reconstrução de espaços políticos verdadeiramente horizontais, empáticos e democráticos, para os quais este conjunto de mais de trinta pessoas irá fazer a sua parte”.

