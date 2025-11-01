PR afirma que fez referência genérica que abrangia vários ministros da Saúde

O Presidente da República afirmou hoje que, na sua intervenção sobre a gestão da saúde, fez uma referência genérica que abrangia vários ministros, centrada na falta de definição de um quadro de médio prazo.

Em declarações à agência Lusa num hotel na província de Gizé, nos arredores da cidade do Cairo, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre o motivo para não se ter referido à ministra da Saúde, Ana Paula Martins, nessa intervenção que fez na quinta-feira.

"Mas eu tive a ocasião de fazer uma referência genérica que eu acho que toda a gente percebeu que tinha a ver com os ministros da Saúde, todos, desde que a situação existe", respondeu o Presidente da República.

O chefe de Estado referiu que até deu "o exemplo de um ministro do Governo anterior, ainda com o primeiro-ministro António Costa".

O Presidente da República afirmou que a sua mensagem se centrou na falta de definição, "com acordo ou sem acordo", de um quadro de médio prazo "quanto ao relacionamento entre o setor público, o setor social e o setor privado e lucrativo, e quanto à gestão do setor público, ou seja, do Serviço Nacional de Saúde (SNS)".

"Estando isso indefinido, eu acrescentei que é preciso realmente muita coragem e muito talento, que eu verdadeiramente admiro, para ter de resolver problemas todos os dias, caso a caso, que são o resultado de não haver uma definição de quadro", prosseguiu. .

"Porque isso cai todos os dias em cima dos protagonistas da saúde, todos os dias, e é inevitável", considerou.