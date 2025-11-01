Presidenciais. Livre oficializa apoio a deputado Jorge Pinto

O Livre oficializou este sábado o apoio à candidatura presidencial do deputado Jorge Pinto, depois de uma consulta interna não vinculativa na qual o dirigente obteve 67% dos votos de militantes. De acordo com fonte oficial do partido, a decisão foi aprovada na Assembleia do Livre -- órgão máximo entre congressos -- na noite de sexta-feira, com apenas uma abstenção. Em comunicado, o Livre salienta que esta decisão foi tomada "após a consulta mais participada de sempre entre membros e apoiantes" do partido, na qual mais de dois terços dos votantes manifestaram apoio à candidatura de Jorge Pinto, enquanto 17,6% preferiam António José Seguro. "Com este apoio, o Livre reafirma uma vez mais o seu compromisso com uma esquerda livre, democrática e participativa, que defende uma sociedade mais justa, sustentável e solidária", lê-se no comunicado.

Para o partido liderado por Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes, "a área política da esquerda deve ser reforçada nestas eleições presidenciais" e, "dado o impacto das candidaturas da extrema-direita e centro-direita, é urgente apoiar uma candidatura que viabilize um debate à esquerda". "Entendemos igualmente que as candidaturas apresentadas até ao momento e identificadas como do campo da esquerda não representam a área política do Livre: progressista, ecologista e europeísta", sustenta o partido, depois de à esquerda terem avançado nomes como António José Seguro, Catarina Martins ou António Filipe. O Livre argumenta que Jorge Pinto "tem provas dadas na representação dos valores e ideais do Livre" e a sua candidatura "permitirá ao espaço político representado pelo partido e a todas as pessoas que têm confiado nele, ter uma intervenção direta no debate presidencial, dando voz à nossa visão para uma presidência da república progressista e humanista". De acordo com os dados divulgados pelo Livre na sexta-feira, à pergunta "deve o Livre apoiar a candidatura do membro Jorge Pinto" a Presidente da República, 67,3% (819 votos) dos membros responderam afirmativamente, 21,31% opuseram-se.