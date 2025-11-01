Primeiro-ministro homenageia Cavaco Silva com exposição na residência oficial

O primeiro-ministro vai homenagear Cavaco Silva na próxima quarta-feira na residência oficial de São Bento a que se juntam os membros do Governo, por ocasião dos 40 anos da tomada de posse como primeiro-ministro em 1985.

Na sessão de homenagem, segundo a nota do gabinete de Luís Montenegro, vão estar ainda presentes os membros do atual Governo e estão previstas intervenções de Aníbal Cavaco Silva e de Luís Montenegro.

Para além dos discursos, vai ser inaugurada uma exposição de fotografias de Rui Ochoa intitulada "Aníbal Cavaco Silva: uma década em imagens - O Primeiro-Ministro que transformou Portugal".

A exposição vai estar patente na residência oficial e pode ser visitada pelo público aos fins de semana durante um mês.

Cavaco Silva venceu as primeiras eleições legislativas a 6 de outubro de 1985 e o X governo constitucional tomou posse a 6 de novembro do mesmo ano e terminou o mandato em agosto de 1987. Foi nesse ano que Cavaco Silva consegue a maioria absoluta que repete 4 anos mais tarde.

Desde que Luís Montenegro foi eleito líder do PSD que é visível a aproximação entre os dois políticos.

Cavaco Silva apareceu num congresso do PSD, e elogiou, por várias vezes, o atual primeiro-ministro.

O ano passado, na campanha das legislativas Cavaco Silva abriu uma exceção e participou num almoço no último dia de campanha.

Cavaco Silva elogiou ainda o líder do PSD, considerando que “demonstrou que está bem preparado para ser primeiro-ministro, para dirigir o governo, para coordenar e orientar os ministros, como manda a Constituição”.

Já este ano, depois da polémica com a empresa familiar de Montenegro, Cavaco Silva dizia à Renascença que o presidente da AD possui uma "dimensão ética igual ou superior à dos outros líderes partidários", afastando qualquer dúvida sobre a sua integridade.

Do lado do primeiro-ministro, Luís Montenegro já assumiu que a sua referência política maior é mesmo o professor Aníbal Cavaco Silva“, como referiu no livro “Na cabeça de Montenegro”, de Miguel Santos Carrapatoso.

Na última semana, vários antigos ministros de Cavaco Silva juntaram-se num almoço para assinalar os 40 anos do primeiro governo de Cavaco Silva. Entre eles, Manuela Ferreira Leite, Durão Barroso, Álvaro Amaro, Luís Marques Mendes, Mira Amaral, Luís Marques Guedes, Luís Filipe Menezes, Leonor Beleza, João de Deus Pinheiro, Faria de Oliveira ou o atual ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.