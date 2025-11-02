Fabian Figueiredo e Andreia Galvão vão substituir rotativamente Mariana Mortágua no Parlamento

Fabian Figueiredo e Andreia Galvão vão ocupar, rotativamente, o cargo de deputado do Bloco de Esquerda no Parlamento com a saída de Mariana Mortágua, que vai ocorrer depois de concluído o processo do Orçamento do Estado para 2026.

A informação foi avançada ao final da tarde, em Coimbra, pelo porta-voz da lista da Moção "A", Miguel Cardina, no final de uma reunião realizada hoje em Coimbra, que aprovou o nome de José Manuel Pureza como candidato à coordenação do partido.

"Iremos utilizar a rotatividade em função do que a lei permite", garantiu aos jornalistas, salientando que o Fabian Figueiredo vai assumir o cargo de deputado e será secundado por Andreia Galvão.

O antigo deputado José Manuel Pureza foi hoje votado pelos subscritores da Moção "A" como primeiro candidato à Mesa Nacional (órgão máximo entre convenções) e à Comissão Política (órgão que assegura a direção quotidiana).

A lista à Mesa Nacional foi aprovada com 93% dos votos e a lista à Comissão Política obteve 92%, enquanto a lista à Comissão de Direitos foi aprovada com 96%.

"O José Manuel Pureza é uma pessoa que recolhe uma série de características e qualidades que o capacitam para esta fase do BE. Tem experiência política e tem também um profundo reconhecimento interno e externo", disse Miguel Cardina.