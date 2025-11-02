José Manuel Pureza é candidato à coordenação do Bloco de Esquerda

O antigo deputado José Manuel Pureza vai encabeçar as listas da moção "A" à Mesa Nacional e à Comissão Política do Bloco de Esquerda (BE), candidatando-se para suceder a Mariana Mortágua na coordenação do partido.

De acordo com as listas, às quais a Lusa teve acesso, aprovadas esta tarde em Coimbra numa reunião dos bloquistas apoiantes da moção "A", anteriormente encabeçada por Mariana Mortágua, José Manuel Pureza surge como primeiro candidato à Mesa Nacional (órgão máximo entre convenções) e à Comissão Política (órgão que assegura a direção quotidiana).

O dirigente que encabeça a lista à Mesa mais votada em Convenção Nacional (agendada para os dias 29 e 30 de novembro) assume, por norma, o lugar de coordenador - figura que não existe formalmente nos estatutos do partido.

José Manuel Marques da Silva Pureza tem 66 anos, nasceu em Coimbra e foi eleito deputado por este círculo eleitoral pela primeira vez em 2009 exercendo o cargo até 2011, depois entre 2015 e 2019 e, por último, entre 2019 e 2022.

Durante esse período exerceu funções como líder parlamentar, tendo chegado a vice-presidente da Assembleia da República. Atualmente, é membro da Mesa Nacional do BE e, este ano, candidatou-se à Câmara Municipal de Coimbra.

Em segundo lugar na lista para a Mesa Nacional surge Isabel Pires, seguida de Fabian Figueiredo, ex-líder parlamentar dos bloquistas, Marisa Matias e João Curvêlo (que atualmente não integra este órgão).

Mariana Mortágua surge em sexto na lista, que conta ainda com nomes que já integram este órgão como os de Joana Mortágua, José Soeiro, a candidata presidencial Catarina Martins, Pedro Filipe Soares, Jorge Costa, Adriano Campos, ou Andreia Galvão (que recentemente substituiu Mortágua no parlamento), entre outros.