Gouveia e Melo lidera nova sondagem, mas em empate técnico com Marques Mendes e Ventura

Mais uma sondagem divulgada e, desta vez, o almirante Gouveia e Melo surge à frente das intenções de voto.

No barómetro da Aximage para o Diário de Notícias, Henrique Gouveia e Melo tem 24,4%, enquanto Marques Mendes e André Ventura surgem empatados no segundo lugar, com 19,2%.

Ainda assim, e dada a margem de erro de +/- 3,8%, os três candidatos estão em empate técnico.

O socialista António José Seguro surge depois, em quarto lugar, com 15,7%. Mais abaixo estão João Cotrim de Figueiredo, com 8,2%, e depois Catarina Martins, com 5%, António Filipe, com 2,7% e na sua primeira sondagem, Jorge Pinto tem apenas 0,9% das intenções de voto.

A sondagem foi realizada a 570 pessoas, entre os dias 23 e 27 de outubro.