Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 03 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Gouveia e Melo lidera nova sondagem, mas em empate técnico com Marques Mendes e Ventura

03 nov, 2025 - 21:29 • Diogo Camilo

Marques Mendes e André Ventura surgem empatados no segundo lugar, com 19,2%. O socialista António José Seguro surge depois, em quarto lugar, com 15,7%.

A+ / A-

Mais uma sondagem divulgada e, desta vez, o almirante Gouveia e Melo surge à frente das intenções de voto.

No barómetro da Aximage para o Diário de Notícias, Henrique Gouveia e Melo tem 24,4%, enquanto Marques Mendes e André Ventura surgem empatados no segundo lugar, com 19,2%.

Ainda assim, e dada a margem de erro de +/- 3,8%, os três candidatos estão em empate técnico.

O socialista António José Seguro surge depois, em quarto lugar, com 15,7%. Mais abaixo estão João Cotrim de Figueiredo, com 8,2%, e depois Catarina Martins, com 5%, António Filipe, com 2,7% e na sua primeira sondagem, Jorge Pinto tem apenas 0,9% das intenções de voto.

A sondagem foi realizada a 570 pessoas, entre os dias 23 e 27 de outubro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 03 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)