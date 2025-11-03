Ouvir
Manuel Pizarro declara apoio a Gouveia e Melo para a Presidência

03 nov, 2025 - 20:25 • Redação

Mais um dissidente nas linhas socialistas: Manuel Pizarro apoia Gouveia e Melo para a Presidência da República.

O antigo ministro da Saúde Manuel Pizarro revelou, esta segunda-feira, publicamente o seu apoio à candidatura de Gouveia e Melo à Presidência da República. A notícia é avançada pelo "Público".

A posição de Pizarro surge numa altura em que algumas figuras do Partido Socialista têm revelado hesitação ou distanciamento em relação a António José Seguro.

Marta Temido, atual eurodeputada e antecessora de Pizarro no Ministério da Saúde, afirmou que não apoiará nenhum dos candidatos. "Não irei apoiar nenhum dos candidatos. Obviamente vou votar, mas publicamente não vou dar apoio a nenhuma das candidaturas", disse este domingo em entrevista à “CNN Portugal”.

Manuel Pizarro esteve hoje presente num evento de pré-campanha de Gouveia e Melo, no Porto, no âmbito ciclo de conferências "Portugal com Rumo".

