Presidente do Tribunal de Contas contraria ministro e defende visto prévio

A presidente do Tribunal de Contas (TdC), Filipa Urbano Calvão, abre a porta ao "diálogo" sobre as alterações anunciadas pelo Governo à lei orgânica que rege este órgão de fiscalização, mas deixa críticas à intervenção do ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, lamentando "a associação que tem vindo a ser feita de burocracia na contratação pública à intervenção do Tribunal". Calvão diz que "não é, talvez, a mais rigorosa".

Filipa Urbano Calvão respondia a uma questão colocada pelo PSD, horas depois de o ministro da Reforma do Estado anunciar no Parlamento que o Governo está a trabalhar numa alteração à lei orgânica do TdC que irá apresentar em janeiro.

Perante as críticas do ministro Adjunto e da Reforma do Estado à "burocracia" provocada pelo código de contratação pública e do atual modelo do TdC que acusa de "desconfiar das pessoas", Filipa Urbano Calvão lamenta "alguns equívocos" sobre a intervenção do Tribunal. "Traz transparência e traz escrutínio da atuação da administração pública, porque esse escrutínio pode ser feito, esse controlo pode ser feito por vários modos, por vários mecanismos, seja o controlo prévio, seja o controlo concomitante e o controlo sucessivo", defendeu a presidente do TdC.

Gonçalo Matias defendeu que a intervenção do Tribunal de Contas sobre as decisões do Estado não deve ser prévia à própria decisão do gestor público e Filipa Calvão vem agora defender o atual visto prévio.

"O controlo prévio tem uma vantagem significativa relativamente a outras formas de controlo, é que previne um prejuízo efetivo para o erário público, isto é, em caso de ilegalidade, de haver despesa pública que implica infração das regras financeiras e procedimentais, a verdade é que ainda é possível, desta forma, evitar um prejuízo para o erário público que o controlo concomitante e o controlo sucessivo podem não garantir, porque nem sempre o concomitante permite fazer correções atempadas de eventuais ilegalidades", defendeu Filipa Urbano Calvão.

Ainda na defesa do visto prévio, a presidente do TdC refere que "quando estamos a falar de contratos de grande valor ou de execução a longo prazo, o controlo sucessivo ou o controlo concomitante não são suficientes para prevenir esse prejuízo para o erário público".

Ainda assim, e perante o anúncio do ministro Adjunto e da Reforma do Estado de que a nova lei orgânica está a ser coordenada pelo advogado e ex-ministro Rui Medeiros e que será apresentada em janeiro, a presidente do TdC diz que "o Tribunal está aberto, naturalmente a acompanhar este processo de revisão legislativa que se há de concretizar em sede da Assembleia da República e, portanto, aberto a dialogar e a contribuir na medida do que for necessário para explicar as consequências de uma ou outra opção".