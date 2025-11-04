Chega considera mudança de autarca do PSD para PS em Viseu "golpe na confiança"

A distrital do Chega em Viseu considerou esta terça-feira que o vereador eleito pelo PSD deu um "golpe na confiança" dos eleitores ao integrar o executivo do PS na Câmara Municipal.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, o Chega manifestou a sua "total estranheza pela decisão do vereador eleito pelo PSD, Pedro Ribeiro, de abandonar o projeto político pelo qual foi sufragado e integrar a governação socialista" em Viseu.

"Esta atitude representa um golpe na confiança dos eleitores e uma demonstração de que, para corrompido e corruptor, o interesse pessoal fala mais alto do que a ética e a coerência política", defendeu o Chega, que elegeu um vereador neste município.

A concelhia de Viseu do PSD anunciou esta segunda-feira que retirou a confiança política ao vereador Pedro Ribeiro, depois da sua decisão "de se afastar do projeto social-democrata que o elegeu e passar a apoiar o PS" no executivo camarário.

Num comunicado, o PSD manifestou indignação com uma decisão que "constitui uma rutura grave do compromisso assumido com o PSD e com os viseenses, na lista liderada por Fernando Ruas", que foi derrotada nestas eleições autárquicas.

"Quem é eleito por um partido e, posteriormente, o abandona para servir outro projeto político, falha com a ética democrática e com a confiança dos que o elegeram", considerou o PSD, no comunicado assinado pelo presidente da Comissão Política de Secção, João Paulo Gouveia, também vereador.