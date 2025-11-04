Governo cria grupo de trabalho por causa de fecho de salas de cinema

A ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, anunciou hoje a criação de um grupo de trabalho sobre a exibição de cinema, num ano em que fecharam várias salas no país.

Na audição parlamentar sobre a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2026 e questionada pelo PCP sobre a desafetação e fecho de salas de cinema, Margarida Balseiro Lopes disse que "o tema da desafetação está no topo das prioridades do Governo".

Segundo a ministra, foi criado um grupo de trabalho com o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) e com a Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC) "para avaliar a melhor forma de responder ao crescimento este ano ao pedido de desafetação de salas".

A agência Lusa noticiou em setembro que os distritos de Beja, Bragança e Portalegre não têm exibição comercial de cinema, regular, diversificada e diária, e que há complexos de cinema no país, dentro de centros comerciais, onde foi pedida a desafetação da atividade de cinema em várias salas.

De acordo com a IGAC, na altura, o Arrábida Shopping, em Vila Nova de Gaia, foi autorizado a desafetar a atividade cinematográfica em nove das 20 salas do centro comercial, por questões de "viabilidade económica".

De acordo com a IGAC, este ano também foram feitos pedidos de desafetação de outras salas de cinema em centros comerciais em Viana do Castelo e em Braga.

Em Beja, a sala de cinema Melius Beja, a única de exibição comercial em todo este distrito alentejano, fechou em agosto para remodelação, sem data de reabertura, na sequência de uma ação de fiscalização pela IGAC.

A NOS Cinemas, a maior exibidora do país, encerrou a exploração de salas no MaiaShopping, no distrito do Porto, e no Tavira Grand Plaza, no distrito de Faro.

Em outubro, o jornal Público noticiou que a NOS Cinemas também encerrou seis salas que explorava no Fórum Viseu e que a exibidora Cineplace encerrou salas no Algarve Shopping, na Guia, no Madeira Shopping, no Funchal, e no Rio Sul Shopping, no Seixal.

De acordo com o ICA, em 2024 existiam 563 salas de cinema, das quais 172 estavam concentradas na região de Lisboa, 166 na região norte e 122 na região centro. As restantes 38 estavam na região do Alentejo, 36 na do Algarve, 15 nos Açores e 14 na Madeira.

Os dados mais recentes do ICA de 2025, contabilizados até setembro e que podem não refletir todos estes encerramentos, indicam que o circuito da exibição comercial contava com 550 salas de cinema.

Margarida Balseiro Lopes falava no parlamento no âmbito da apreciação na especialidade da Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2026, na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, com a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.