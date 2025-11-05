Ouvir
  05 nov, 2025
Orçamento do Estado 2026

Governo anuncia quatro novos helicópteros que podem ser usados pelo INEM

05 nov, 2025 - 09:32 • Tomás Anjinho Chagas

Ministro da Defesa está a defender o OE para 2026 no Parlamento e sublinha o aumento do complemento de condição militar. Nuno Melo anuncia novos helicópteros e revela que há 13 empreitadas em curso para reabilitar edifícios que vão servir de habitação para efetivos das Forças Armadas.

[em atualização]

O ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, anunciou, esta quarta-feira, que o Governo vai adquirir quatro novos helicópteros Black Hawk, que podem ser usados pelo INEM em caso de necessidade.

O anúncio foi feito esta manhã, durante a audição do Ministro da Defesa no Parlamento, onde Nuno Melo referiu que é através do PRR que essas aquisições vão ser feitas.

"Com recurso ao Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), estamos a adquirir quatro helicópteros Black Hawk entregues até ao final de agosto de 2026 e que serão utilizados no apoio a emergência médica em Portugal”, avançou Nuno Melo.

Já no último verão, as Forças Armadas cederam meios aéreos para o INEM, uma vez que a empresa que tinha ganho o concurso não conseguia garantir o serviço.

Aumentos salariais

O Orçamento para a Defesa é aquele que mais aumenta em 2026, com um aumento inédito de 25%. O ministro sublinha que é um investimento não apenas pelos "compromissos com a NATO", mas sobretudo porque "Portugal precisa". A título de exemplo, Nuno Melo lembra o aumento do complemento da condição militar, e a subida das tabelas salariais dos lugares mais baixos da hierarquia militar.

"O suplemento da condição militar passará de 350 para 400 euros já em janeiro de 2026", afirma o ministro da Defesa Nacional, e lembra que com os aumentos previstos, um "soldado de base" recebia em 1086 euros em 2024, e no próximo ano vai receber 1690 euros. Estes aumentos são a soma entre as subidas salariais e as subidas dos suplementos.

Habitação para militares

Na intervenção inicial, Nuno Melo revelou também que, neste momento, há 13 empreitadas em curso para reabilitar edifícios, que vão ser utilizados depois para habitação para efetivos das Forças Armadas.

O ministro da Defesa assegura que se vão converter em 427 unidades de alojamento, através de um investimento de perto de 30 milhões de euros. Nuno Melo garante que está com "uma grande percentagem de execução física". Mas não se comprometeu com nenhuma data.

Na primeira intervenção da oposição, Nuno Simões de Melo, deputado do Chega, elogiou o aumento da despesa em Defesa, mas assinala que não vai atingir os 2% do PIB em Defesa, como pede a NATO. Nuno Melo responde que Portugal irá "atingir" como planeado essa meta, sem explicar exatamente como.

