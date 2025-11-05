Ouvir
Orçamento do Estado 2026

Governo anuncia quatro novos helicópteros que podem ser usados pelo INEM

05 nov, 2025 - 09:32 • Tomás Anjinho Chagas

Ministro da Defesa está a defender o OE para 2026 no Parlamento e sublinha o aumento do complemento de condição militar. Nuno Melo anuncia novos helicópteros e revela que há 13 empreitadas em curso para reabilitar edifícios que vão servir de habitação para efetivos das Forças Armadas.

[em atualização]

O ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, anunciou, esta quarta-feira, que o Governo vai adquirir quatro novos helicópteros Black Hawk, que podem ser usados pelo INEM em caso de necessidade.

O anúncio foi feito esta manhã, durante a audição do Ministro da Defesa no Parlamento, onde Nuno Melo referiu que é através do PRR que essas aquisições vão ser feitas.

"Com recurso ao Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), estamos a adquirir quatro helicópteros Black Hawk entregues até ao final de agosto de 2026 e que serão utilizados no apoio a emergência médica em Portugal”, avançou Nuno Melo.

Já no último verão, as Forças Armadas cederam meios aéreos para o INEM, uma vez que a empresa que tinha ganho o concurso não conseguia garantir o serviço.

Na primeira intervenção da oposição, Nuno Simões de Melo, deputado do Chega, elogiou o aumento da despesa em Defesa, mas assinala que não vai atingir os 2% do PIB em Defesa, como pede a NATO. Nuno Melo responde que Portugal irá "atingir" como planeado.

