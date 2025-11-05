"Lisboa é uma macrocefalia predadora". Sobrinho Simões desafia Pedro Duarte a relançar Regionalização

O patologista Manuel Sobrinho Simões desafia o novo presidente da Câmara do Porto a relançar o debate sobre a regionalização.

Em entrevista à Renascença, no dia da tomada de posse de Pedro Duarte, Sobrinho Simões lembra, no entanto, que essa discussão deve ir além da rivalidade Porto/Lisboa e focar-se no desenvolvimento equilibrado do território.

“Com a Regionalização, o Porto mantinha-se na mesma. O que melhorava muito era Caminha, Arouca, Guarda ou Bragança”, afirma, sublinhando que a regionalização não deve ser vista como uma forma de o Porto ganhar à custa de Lisboa, mas sim como uma oportunidade para reforçar a coesão territorial.

Sobrinho Simões reconhece que o discurso de oposição à capital, recorrentemente utilizado por Rui Moreira, tinha a sua razão de ser, apesar de o classificar como “um paleio um bocado ridículo”.

“Lisboa é uma macrocefalia predadora”, diz o professor e médico, alertando para os desequilíbrios que persistem entre as duas maiores cidades do país.