Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 06 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Marcelo rejeita mudanças apressadas na Saúde: "Não se deve começar um edifício pelo telhado"

05 nov, 2025 - 19:28 • Fábio Monteiro

Marcelo Rebelo de Sousa defendeu esta quarta-feira que os problemas da Saúde devem ser resolvidos a partir dos “alicerces” do sistema. Para o Presidente da República, é urgente definir a orientação política e a gestão do serviço público.

A+ / A-

O Presidente da República afirmou esta quarta-feira, no Entroncamento, que os desafios do setor da Saúde não podem ser enfrentados com reformas superficiais, defendendo que a solução passa por uma definição clara da orientação política e da gestão do sistema público.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

“Não se deve começar um edifício pelo telhado. Deve-se começar pelos fundamentos, pelos alicerces”, disse aos jornalistas, após um encontro com cuidadores informais.

Para o Chefe de Estado, há duas questões centrais por resolver: a orientação política do sistema de saúde e o modelo de governação do Serviço Nacional de Saúde (SNS). “Uma orientação política é o que dá este peso ao público, este peso ao social e este peso ao privado. Como é que é? Em que termos? É preciso, um dia, definir isto durante um tempo”, referiu.

Na vertente da gestão, o Presidente levantou várias dúvidas quanto à atual configuração institucional. “Dentro do público, como é que é gerido? Gere o ministério, como acontecia antigamente? Gere a comissão executiva? Gerem os dois? Se amanhã houver poder nas comissões regionais, gerem os três?”, questionou.

"Todos no Governo" apoiam "trabalho hercúleo" de Ana Paula Martins, diz Leitão Amaro

"Todos no Governo" apoiam "trabalho hercúleo" de Ana Paula Martins, diz Leitão Amaro

Governo reafirma apoio a Ana Paula Martins e prome(...)

Marcelo considerou ainda que sem estas respostas fundamentais, tudo o resto se torna disfuncional: “Se não se começa pelos alicerces depois tudo começa a não jogar. É como um puzzle em que nenhuma peça joga certa”, exemplificou.

Confrontado com a hipótese de o atual Governo promover uma reforma estrutural semelhante à de Cavaco Silva em 1990, Marcelo rejeitou a ideia por considerar que seria um passo precipitado.

Na semana anterior, o Presidente tinha já descrito o estado da Saúde como “complicado”, acusando o Governo de uma gestão “casuística”, marcada por “soluções para o curtíssimo prazo” e “linhas cinzentas” nas responsabilidades entre Executivo e Direção Executiva do SNS.

Medina critica "história da carochinha" na Saúde: "Saída da ministra já vai tarde"

Conversa de Eleição

Medina critica "história da carochinha" na Saúde: "Saída da ministra já vai tarde"

Antigo ministro das Finanças considera inviável ch(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 06 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)