Moedas assegura que suspensão de novos registos de alojamento local em Lisboa continua até tomada de posse

A suspensão do registo de novos estabelecimentos de alojamento local em Lisboa continua em vigor, porque o prazo de vigência se encontra suspenso na sequência das eleições autárquicas de 12 de outubro, afirmou o presidente da Câmara Municipal. O prazo quanto à suspensão da autorização de novos registos de estabelecimentos de alojamento local (AL) terminaria na sexta-feira, dia 7 de novembro, mas, segundo um despacho do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), o mesmo "encontra-se suspenso" por força do regime de gestão limitada dos órgãos das autarquias locais e seus titulares. Este regime, de acordo com Carlos Moedas, vigora "face às vicissitudes decorrentes do processo eleitoral", em que não foram ainda instalados os órgãos autárquicos nem tomaram posse os respetivos eleitos, na sequência da recontagem dos votos numa secção da freguesia de São Domingos de Benfica, processo que foi concluído na terça-feira. Os efeitos da suspensão do decurso deste prazo sobre o AL são "desde o dia 12 de outubro de 2025, data da realização das eleições autárquicas, até à data da tomada de posse dos novos órgãos eleitos", refere o despacho, assinado na segunda-feira, dia 3 de novembro. "Após a referida tomada de posse, retornará a contagem daquele prazo de suspensão", lê-se no documento assinado por Carlos Moedas, reeleito presidente da Câmara de Lisboa nas eleições de 12 de outubro.

Com este despacho, a suspensão do registo de novos estabelecimentos de alojamento local em Lisboa continua em vigor, não terminando na sexta-feira, dia 7 de novembro, e, partir da tomada de posse, a contagem do prazo retoma, acrescentando o período não contabilizado desde as eleições autárquicas, que corresponde já a mais de três semanas. Sobre a data da tomada de posse dos novos órgãos eleitos, fonte da Câmara de Lisboa disse à agência Lusa que se prevê que seja na próxima terça-feira, dia 11 de novembro, ressalvando que ainda não existe confirmação oficial. Em 6 de maio, a Assembleia Municipal de Lisboa aprovou a proposta do executivo para a prorrogação da suspensão de novas licenças de AL na cidade, por seis meses, enquanto o município apresentar um rácio entre habitação permanente e aqueles estabelecimentos "igual ou superior a 5%". Um mês antes das eleições de 12 de outubro, o PS na Câmara de Lisboa propôs a votação de uma proposta para manter a suspensão do registo de novos estabelecimentos de AL, mas a liderança PSD/CDS-PP recusou por considerar que "poderá estar comprometida na sua legalidade". "A suspensão está em vigor até dia 7 de novembro e serão acautelados todos os procedimentos necessários para que essa suspensão se mantenha até à aprovação da proposta de alteração ao Regulamento Municipal do Alojamento Local", afirmou a liderança PSD/CDS-PP, em resposta à Lusa, no dia 10 de setembro.