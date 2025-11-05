Pedro Duarte quer repensar economia do Porto sem excessos no turismo e imobiliário

Para Pedro Duarte, o Porto precisa de reforçar a sua "base produtiva e de apostar em bens e serviços transacionáveis", ao "diversificar, consolidar a economia do conhecimento, valorizar as indústrias criativas, atrair empresas inovadoras e proteger o comércio de proximidade, que sustenta a coesão da cidade".

"Teremos de repensar o nosso modelo de desenvolvimento económico. Uma cidade que depende em excesso do turismo e do imobiliário corre o risco de se tornar refém do seu próprio sucesso", disse no seu discurso de tomada de posse, numa cerimónia no Mosteiro de São Bento da Vitória.

O novo presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, tomou posse esta quarta-feira e afirmou como desígnio "repensar o modelo de desenvolvimento económico" da cidade, alertando para a excesiva dependência do turismo e imobiliário.

Na parte inicial do seu discurso, tinha já identificado que "o Porto cresceu, mas com o crescimento vieram também novas dores: a pressão sobre a habitação, a insegurança, as limitações à mobilidade, as desigualdades que persistem".

Cinco pontos-chave para a governação

Elencando cinco pontos essenciais, Pedro Duarte garantiu que fará uma governação focada em "resolver os problemas reais" das pessoas, optará por agir "com base no diálogo, na escuta e no consenso", manterá "o legado portuense das contas certas e da gestão responsável", governará com "proximidade" estando "nas ruas e nos bairros", e ainda exercendo o poder "com coragem", sem depender dos "interesses particulares" e "com arrojo perante os velhos do Restelo e com desprendimento perante o "status quo"".

"O Porto não pode — nem quer — fechar-se sobre si próprio. Tem de ser pensado em rede e perspetivado em articulação com a Área Metropolitana, com a Região Norte, com o País e com a Europa", disse ainda, vendo a cidade como "uma referência de cooperação e confiança entre os municípios da região", com "atitude construtiva", "visão estratégica" e "capacidade de agregar".

Recuperando uma ideia do seu discurso da vitória eleitoral de 12 de outubro, Pedro Duarte disse querer afirmar a cidade "sem complexos", assumindo "a sua responsabilidade de liderança: liderar para unir a região, para projetar o Grande Porto, para reforçar o papel do Norte e, desse modo, para fortalecer Portugal".