PS responsabiliza Carlos Moedas por eventual “corrida” ao Alojamento Local

A vereadora acusa ainda o presidente da autarquia de não ter atuado “por dolo ou negligência” , lembrando que o PS tinha alertado com antecedência para a necessidade de agir. Segundo o atual regulamento, a suspensão apenas podia vigorar durante um ano, prazo que agora chega ao fim.

“Carlos Moedas sabia disto, não resolveu, não quis resolver em setembro de 25 quando os vereadores do Partido Socialista propuseram a alteração, não quis resolver e, portanto, é o único responsável, o único culpado por esta corrida ao alojamento local que vai acontecer a partir do dia 7” , afirmou a autarca socialista.

A suspensão de novos registos de Alojamento Local em Lisboa termina esta sexta-feira e a vereadora socialista Alexandra Leitão responsabiliza o presidente da Câmara, Carlos Moedas, pela ausência de uma solução que pudesse evitar o regresso imediato de novos pedidos.

O Partido Socialista vai agora tentar alterar esse regulamento, mas reconhece que o processo será moroso. “O Partido Socialista vai tentar fazer aprovar a alteração ao regulamento, mas até essa alteração estar aprovada, como não é possível suspender o regulamento atual, vai estar em vigor o regulamento atual sem limitações”, explicou Alexandra Leitão.

A proposta socialista terá de ser aprovada primeiro em reunião de Câmara e, posteriormente, na Assembleia Municipal. O PS sublinha que apresentou a sugestão já em setembro, altura em que ainda havia tempo útil para evitar a situação atual.

“Entre setembro e agora havia tempo, só que entretanto não se fez porque Carlos Moedas não deixou fazer e não resolveu. E tinha dito e disse expressamente que ia resolver o problema”, acrescentou.

A socialista expressa ainda dúvidas quanto à vontade do executivo de direita em alterar o atual enquadramento legal, face à coligação entre o PSD e a Iniciativa Liberal.