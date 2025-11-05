PS responsabiliza Carlos Moedas por eventual “corrida” ao Alojamento Local

05 nov, 2025 - 16:28 • Susana Madureira Martins , Fábio Monteiro
A suspensão de novos registos de Alojamento Local em Lisboa termina esta sexta-feira e a vereadora socialista Alexandra Leitão responsabiliza o presidente da Câmara, Carlos Moedas, pela ausência de uma solução que pudesse evitar o regresso imediato de novos pedidos.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
“Carlos Moedas sabia disto, não resolveu, não quis resolver em setembro de 25 quando os vereadores do Partido Socialista propuseram a alteração, não quis resolver e, portanto, é o único responsável, o único culpado por esta corrida ao alojamento local que vai acontecer a partir do dia 7”, afirmou a autarca socialista.
A vereadora acusa ainda o presidente da autarquia de não ter atuado “por dolo ou negligência”, lembrando que o PS tinha alertado com antecedência para a necessidade de agir. Segundo o atual regulamento, a suspensão apenas podia vigorar durante um ano, prazo que agora chega ao fim.
Lisboa
Tomada de posse dos órgãos da Câmara Municipal dev(...)
O Partido Socialista vai agora tentar alterar esse regulamento, mas reconhece que o processo será moroso. “O Partido Socialista vai tentar fazer aprovar a alteração ao regulamento, mas até essa alteração estar aprovada, como não é possível suspender o regulamento atual, vai estar em vigor o regulamento atual sem limitações”, explicou Alexandra Leitão.
A proposta socialista terá de ser aprovada primeiro em reunião de Câmara e, posteriormente, na Assembleia Municipal. O PS sublinha que apresentou a sugestão já em setembro, altura em que ainda havia tempo útil para evitar a situação atual.
“Entre setembro e agora havia tempo, só que entretanto não se fez porque Carlos Moedas não deixou fazer e não resolveu. E tinha dito e disse expressamente que ia resolver o problema”, acrescentou.
A socialista expressa ainda dúvidas quanto à vontade do executivo de direita em alterar o atual enquadramento legal, face à coligação entre o PSD e a Iniciativa Liberal.