Rangel defende Ana Paula Martins porque "só sofre ataques quem está a mudar o sistema"

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, disse esta terça-feira, em Vila Nova de Gaia, que Ana Paula Martins "é uma excelente ministra da Saúde" e que só sofre "ataques" um ministro que "está a mudar o sistema".

Em declarações aos jornalistas à margem da cerimónia de tomada de posse dos órgãos autárquicos de Vila Nova de Gaia, onde Paulo Rangel será presidente da assembleia Municipal, o ministro dos Negócios Estrangeiros expressou "total solidariedade" com Ana Paula Martins quando questionado sobre os últimos episódios relacionados com a Saúde e com os pedidos de demissão da ministra que se têm ouvido.

"Só há esta concentração de ataque a um ministro quando ele está a mudar o sistema", disse Paulo Rangel.

Inicialmente o governante escusou-se a comentar assuntos nacionais, mas perante a insistência dos jornalistas disse que está "extremamente solidário com a ministra da Saúde", descrevendo-a como "uma excelente ministra".

"Conta com certeza com todo o apoio e solidariedade do Governo", resumiu.

Questionado sobre as sucessivas críticas que têm surgido à atuação de Ana Paula Martins no caso da grávida e do bebé que morreram no Hospital Amadora-Sintra, Paulo Rangel disse que "nenhum ministro é responsável por decisões médicas".

"Não vai ser agora o ministro que vai dizer se a pessoa deve ficar ou deve sair. [Este caso] não fragiliza nada. E volto a dizer, quando alguém está a ser muito atacado - e os senhores jornalistas sabem isso muito bem - vejam quais foram os ministros da Saúde que foram mais atacados é porque tinham resultados excecionais", referiu.

Paulo Rangel insistiu que Ana Paula Martins não tem responsabilidade no caso porque, disse, "um ministro não se substitui ao médico".

"Então, se um médico decide que alguém deve ficar no hospital ou deve sair, é o ministro que vai substituir o médico nesse juízo? Mas o que é que sabe o ministro sobre a situação médica de alguém? Tem algum sentido? Tem algum sentido responsabilizar uma ministra ou um ministro por uma decisão que é uma decisão médica?", questionou.