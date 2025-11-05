Sobrado deixa vice-presidência da CCDR-N na próxima semana e não será substituído

O vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) Jorge Sobrado, que irá assumir o pelouro da Cultura na Câmara do Porto, cessa funções na próxima semana e não será substituído no cargo.

Segundo disse esta quarta-feira fonte da CCDR-N, tendo em conta a proximidade ao final do mandato em janeiro, não há necessidade de substituição e o presidente, António Cunha, irá assumir, até lá, os pelouros atribuídos a Sobrado: Cultura e Património, Cooperação e Comunicação.

Convidado pelo presidente eleito Pedro Duarte para integrar o executivo com o pelouro da Cultura, Jorge Sobrado, que tinha concorrido na lista do PS encabeçada por Manuel Pizarro, cessa funções na vice-presidência da CCDR-N na próxima semana, quando assumir a pasta na Câmara do Porto.

A eleição dos novos presidentes e vice-presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, que desde 2020 deixaram de ser nomeados pelo Governo, terão lugar em janeiro.

A Lusa tentou ouvir Jorge Sobrado, mas não foi possível até ao momento.

Pedro Duarte (PDS/CDS-PP/IL), que hoje toma posse como presidente da Câmara do Porto, decidiu entregar o pelouro da Cultura a Jorge Sobrado, eleito pela lista do PS e que passará a vereador independente.

O novo presidente da Câmara do Porto, que em agosto garantiu que ficaria com o pelouro da Cultura para si próprio, referiu hoje que sempre reconheceu Jorge Sobrado "como um dos nomes mais indicados para liderar esta pasta", acrescentando que "reúne todas as características de personalidade e experiência para honrar a continuidade da revitalização cultural da cidade do Porto".

Para o presidente eleito pela coligação PSD/CDS-PP/IL, a escolha de Jorge Sobrado "representa a valorização da competência, da experiência e do serviço à cidade acima de qualquer pertença partidária".

Nas eleições autárquicas de 12 de outubro, o PS elegeu seis mandatos (Manuel Pizarro, Fernando Paulo, Francisca Carneiro Fernandes, Jorge Sobrado, Jorge Garcia Pereira e Marta Sá Lemos), os mesmos da coligação PSD/CDS-PP/IL.

Além de Pedro Duarte, a coligação elegeu mais cinco vereadores: Catarina Araújo (CDS-PP), Gabriela Queiroz (PSD), Rodrigo Passos (PSD), Hugo Beirão Rodrigues (IL) e Matilde Gouveia Rocha (IL).

O Chega conseguiu eleger um vereador, Miguel Corte-Real.

Jorge Sobrado, licenciado em Ciências da Comunicação, foi diretor do Museu e Bibliotecas do Porto entre dezembro de 2022 e fevereiro de 2024, cargo que deixou para assumir a vice-presidência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).