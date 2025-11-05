"Todos no Governo" apoiam "trabalho hercúleo" de Ana Paula Martins, diz Leitão Amaro

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, garantiu esta quarta-feira que a ministra da Saúde “vai continuar” no cargo e tem “total apoio” do Governo, num momento em que aumentam as críticas à sua atuação. Todos no Governo "subscrevem integralmente" o apoio dado por Paulo Rangel à ministra, assegurou o governante. "Se há alguém no Governo que herdou uma herança pesada e que tem que fazer e vai continuar a fazer um trabalho hercúleo para resolver um problema dramático deixado no Serviço Nacional de Saúde, se alguém tem essa herança pesada, mas a capacidade, a confiança para a resolver, é seguramente a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins", disse. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui. Leitão Amaro recusou comentar “especulações que começam e acabam em redações”, frisando que a preocupação do Governo está focada no “funcionamento dos serviços de saúde”. Apontou ainda a necessidade de reformar o regime dos médicos tarefeiros, sublinhando que há consenso nacional sobre a “desigualdade de tratamento” que esse modelo representa. “Não é bom ficar como estava pelos médicos vinculados e em situação de injustiça”, afirmou, lembrando que muitos profissionais abandonaram o SNS para depois regressarem como prestadores externos, recebendo mais. O novo regime incluirá incompatibilidades e incentivos ao regresso ao SNS. Reconhecendo falhas nos serviços, o ministro destacou medidas como o plano de emergência na Saúde e o aumento do número de cirurgias. “Enquanto houver pessoas em Portugal que não são atendidas com acesso, qualidade e celeridade, não podemos estar satisfeitos”, garantiu.

AIMA e regularização de imigrantes Quanto à atuação da AIMA (Agência para a Imigração e Mobilidade), o ministro explicou que estão em curso verificações quanto à elegibilidade de milhares de imigrantes que obtiveram proteção temporária durante a guerra na Ucrânia. “Desde setembro que os países foram orientados a confirmar se os beneficiários são de facto ucranianos a fugir da guerra”, referiu. Há situações detetadas em que os estudantes “nem sequer têm aproveitamento” e “não conseguem demonstrar que eram elegíveis” para o regime de proteção. A AIMA está a tentar garantir a continuidade dos estudantes que cumprem os requisitos, mas abusos serão punidos. “Se e quando se encontrem pessoas que abusaram do sistema, tem de haver consequências legais”, afirmou Leitão Amaro, que garantiu que o Governo tem tido “atenção máxima” a esta questão, trabalhando em contacto próximo com a agência.