Vereador do PS diz desconhecer problemas de deputado detido por roubo

05 nov, 2025 - 15:44 • Lusa

"Quem conhece o Marco sabe que aquilo não foi o Marco a agir e a atuar. É uma situação que nada tem a ver com política, tem a ver apenas com uma situação de drama pessoal e familiar muito grave", acrescentou.

A+ / A-

O cabeça de lista e vereador do PS reeleito nas últimas eleições autárquicas em Setúbal, Fernando José, garantiu esta quarta-feira que a candidatura socialista desconhecia qualquer problema com o deputado municipal detido no sábado por roubo na via pública.

"A candidatura do Partido Socialista desconhecia qualquer problema com o Marco Costa. Todos nós lamentamos o sucedido, mas, acima de tudo, isto é um drama pessoal e familiar, que nos choca a todos, que nos apanhou a todos de surpresa", disse o vereador socialista reeleito.

Fernando José falava numa conferência de imprensa, na qual fez um balanço positivo dos resultados alcançados pelo PS no concelho de Setúbal nas eleições autárquicas.

"Quem conhece o Marco sabe que aquilo não foi o Marco a agir e a atuar. É uma situação que nada tem a ver com política, tem a ver apenas com uma situação de drama pessoal e familiar muito grave. Mas nós, enquanto amigos, não o deixaremos cair e iremos estar próximos", acrescentou.

Na segunda-feira, o vereador Fernando José já tinha anunciado que Marco Costa iria renunciar ao mandato de deputado municipal.

Marco Costa é suspeito de ter participado num roubo na via pública, juntamente com outro homem.

Segundo a PSP de Setúbal, os dois suspeitos de envolvimento num roubo a três menores sob ameaça de arma branca foram localizados e detidos pouco depois do crime, tendo sido ambos constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência enquanto decorre o inquérito criminal.

