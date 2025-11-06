"É natural que Montenegro espere o fim da discussão do Orçamento para afastar ministra da Saúde"

"Percebo que não aconteça no meio de um processo orçamental, quando há propostas que em cima da mesa. Isso já aconteceu no passado, mas foi altamente complicado, porque o Ministro chegava ao Parlamento para defender uma proposta de orçamento para a sua área, na qual não tinha mínima responsabilidade", argumenta Duarte Pacheco que conclui que Montenegro deve aguardar pelo fim da discussão orçamental na Assembleia da República.

No programa "Casa Comum", da Renascença , Duarte Pacheco diz-se convicto de que o primeiro-ministro "estará a escolher o momento político mais adequado" para mudar o titular da pasta.

O antigo deputado admite que a saída de Ana Paula Martins está iminente, pois vive-se uma situação de "degradação que já não tem solução e não há volta a dar".

O antigo deputado social-democrata Duarte Pacheco acredita que Luis Montenegro está à espera do fim da discussão do Orçamento do Estado para afastar a Ministra da Saúde.

Frieza dramática

O antigo deputado considera que não se pode responsabilizar um ministro por decisões médicas. "Se a pessoa vai para casa, não é a Ministra que toma essa opção, é o médico que a manda para casa. Se depois morre a seguir, tem que ser apurado porquê. Mas o problema é que quando sucedem esses casos e a resposta é 'o protocolo está a ser cumprido', mostra-se uma frieza e uma insensibilidade totais, o que é dramático perante perdas de vida", observa Duarte Pacheco na Renascença.

Para lá dos atendimentos em casos críticos, existem ainda os adiamentos de exames e de consultas. "Porventura se a pessoa tivesse sido atendida seis meses antes, se calhar estaria cá. Essa questão já é estrutural. E é aqui que é da responsabilidade da Ministra", adverte Duarte Pacheco, defendendo que compete à ministra "apresentar um caminho, uma estratégia que os portugueses têm que perceber que existe".

Sim ao pacto de regime

Duarte Pacheco subscreve ainda o apelo do Presidente da República que nos últimos dias veio apelar a um pacto de regime na saúde.

"Não vale a pena ao Partido Socialista, quando está no Governo, aprovar a Lei de Basos da Saúde per si, e desprezar o PSD, sabendo que é o segundo partido normal na alternância ao Governo", aponta o antigo parlamentar social-democrata.

"Ou depois o PSD estar no Governo e não conseguir estabelecer pontes com o Partido Socialista."

O militante social-democrata considera fundamental que se chegue a um acordo sobre os problemas e que depois se discutam as soluções. " Muitas vezes há a sensação que nem na definição dos problemas os dois partidos se conseguem entender. E quem sofre são os portugueses", remata Duarte Pacheco.