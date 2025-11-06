MAI. Criminalidade grave não aumentou, mas alerta para subida de violações e tráfico

A ministra da Administração Interna garantiu esta quinta-feira, no Parlamento, que a criminalidade geral e grave não registou um aumento substancial no último ano, mas reconheceu que há um crescimento preocupante noutros tipos de crime, como violações, roubos de veículos e tráfico de droga.

Em resposta à Iniciativa Liberal, durante a audição no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2026, Maria Lúcia Amaral sublinhou que, apesar da estabilidade nos indicadores globais, “a prática de crimes que têm, na opinião pública, uma ressonância muito especial, deve preocupar-nos”.

A ministra referiu ainda que o impacto social destes crimes é amplificado pelas alterações no espaço público mediático. “Essa ressonância adquire uma dimensão grande pelas mudanças estruturais da comunicação”, disse.

“Tudo isto é relevante, tudo isto interpela à autoridade política, tudo isto interpela ao Estado e tudo isto merece resposta e reflexão”, afirmou Maria Lúcia Amaral perante os deputados.

Na mesma intervenção, a governante destacou o reforço de meios previsto para as forças de segurança, anunciando que serão reabilitadas ou construídas 58 infraestruturas e que serão entregues 1300 novos veículos à PSP e à GNR até ao final de 2026.

Relativamente à utilização de câmaras corporais (bodycams), a ministra indicou que o processo estará concluído no próximo ano. “Contamos em 2026 ter pronto o processo para que as forças policiais possam ser devidamente apetrechadas, no quadro rigoroso definido pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados”, assegurou.

Maria Lúcia Amaral lembrou que o procedimento foi iniciado antes do atual Governo e sofreu interrupções por motivos judiciais que, segundo a ministra, “estão ultrapassadas”.