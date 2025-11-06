Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 06 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

MAI. Criminalidade grave não aumentou, mas alerta para subida de violações e tráfico

06 nov, 2025 - 17:54 • Fábio Monteiro , Manuela Pires

Ministra da Administração Interna garante que a criminalidade grave não aumentou, mas admite subida de crimes que causam maior inquietação social. Governo promete reforço de meios para PSP e GNR.

A+ / A-

A ministra da Administração Interna garantiu esta quinta-feira, no Parlamento, que a criminalidade geral e grave não registou um aumento substancial no último ano, mas reconheceu que há um crescimento preocupante noutros tipos de crime, como violações, roubos de veículos e tráfico de droga.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Em resposta à Iniciativa Liberal, durante a audição no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2026, Maria Lúcia Amaral sublinhou que, apesar da estabilidade nos indicadores globais, “a prática de crimes que têm, na opinião pública, uma ressonância muito especial, deve preocupar-nos”.

A ministra referiu ainda que o impacto social destes crimes é amplificado pelas alterações no espaço público mediático. “Essa ressonância adquire uma dimensão grande pelas mudanças estruturais da comunicação”, disse.

“Tudo isto é relevante, tudo isto interpela à autoridade política, tudo isto interpela ao Estado e tudo isto merece resposta e reflexão”, afirmou Maria Lúcia Amaral perante os deputados.

Na mesma intervenção, a governante destacou o reforço de meios previsto para as forças de segurança, anunciando que serão reabilitadas ou construídas 58 infraestruturas e que serão entregues 1300 novos veículos à PSP e à GNR até ao final de 2026.

Relativamente à utilização de câmaras corporais (bodycams), a ministra indicou que o processo estará concluído no próximo ano. “Contamos em 2026 ter pronto o processo para que as forças policiais possam ser devidamente apetrechadas, no quadro rigoroso definido pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados”, assegurou.

Maria Lúcia Amaral lembrou que o procedimento foi iniciado antes do atual Governo e sofreu interrupções por motivos judiciais que, segundo a ministra, “estão ultrapassadas”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 06 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)