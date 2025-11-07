Ouvir
Aguiar-Branco. Reunião "inédita" propõe "alterações de natureza tecnológica" na Justiça

07 nov, 2025 - 16:05 • Lusa

Encontro na Sala do Senado do Parlamento juntou a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, representantes de partidos e das diferentes instituições judiciais, entre eles o procurador-geral da República, Amadeu Guerra.

O presidente da Assembleia da República considerou inédita a reunião realizada esta sexta-feira no Parlamento com agentes do sistema de justiça, Governo e partidos e que há já um denominador comum para uma reforma do setor.

José Pedro Aguiar-Branco falava aos jornalistas no final de uma reunião de cerca de três horas e meia, na Sala do Senado do Parlamento, que juntou a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, representantes de partidos e das diferentes instituições judiciais, entre eles o procurador-geral da República, Amadeu Guerra.

"Foi uma reunião inédita. Agora temos de aproveitar o que aqui foi dito, porque permite ter uma linha de denominador comum em muitas áreas que foram consideradas por todos os intervenientes", sustentou o presidente da Assembleia da República.

A iniciativa que esteve na origem desta reunião que decorreu na Sala do Senado foi lançada precisamente por José Pedro Aguiar-Branco, e pelo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, João Cura Mariano, no início deste ano, durante a abertura do ano judicial. E teve como objetivo encontrar consensos que possibilitem uma reforma que torne a Justiça mais célere e mais confiável.

Perante os jornalistas, o presidente da Assembleia da República defendeu que os objetivos concebidos para a reunião foram alcançados, também graças à metodologia adotada, em que cada um dos agentes de justiça teve uma intervenção limitada a dez minutos, mas durante a qual deveria apresentar cinco propostas em concreto para uma reforma do setor.

"O material agora reunido vai ser reduzido a escrito, visando que possa vir a ser distribuído por todos os grupos parlamentares e por todas as entidades que estiveram presentes na reunião. Documentos que deverão constituir uma base de trabalho para propostas e para situações que contribuam para se encontrar solução para muitos dos problemas da Justiça", explicou José Pedro Aguiar-Branco.

O presidente da Assembleia da República referiu também que todos os intervenientes classificaram a reunião como "útil" e admitiu novas iniciativas, até com formato "afinado", por exemplo com a eventual presença de representantes da Polícia Judiciária, do Tribunal Constitucional ou dos julgados da paz.

"Quando muitas vezes se diz que há excesso de corporativismo na Justiça, que os diferentes setores estão costas voltadas e não há uma capacidade de se estabelecer diálogo, pois bem aqui foi demonstrado o contrário. Acho que isto é um sinal importante para todos", salientou.

Na perspetiva de José Pedro Aguiar-Branco, durante a reunião, identificaram-se pontos "mais transversais ou comuns" aos diferentes agentes de justiça, "nomeadamente na dimensão da necessidade de haver alterações de natureza tecnológica e de maior interoperabilidade entre os sistemas" informáticos.

Uma evolução em termos tecnológicos, apontou, poderá contribuir para uma maior celeridade na Justiça.

