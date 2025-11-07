Cavaco apoia Marques Mendes e critica falta de experiência de Gouveia e Melo

O antigo Presidente da República, Cavaco Silva, anunciou publicamente o seu apoio a Luís Marques Mendes como candidato à Presidência da República, justificando a decisão com base na experiência política, bom senso e conhecimento profundo das instituições democráticas que atribui a Marques Mendes.

Num artigo de opinião publicado no Observador, Cavaco defende que, num contexto nacional e internacional marcado por incertezas e potenciais crises, é essencial que o futuro Presidente tenha competências políticas, conhecimento institucional e capacidade de promover consensos entre Governo, oposição e sociedade civil.

Marques Mendes “em experiência política, conhece o funcionamento e as especificidades das instituições da nossa democracia, da governação do país e da política externa. E é uma pessoa de bom senso, qualidade muito importante para um Presidente da República”, escreve.

Em contraste, Cavaco Silva afirma que o Almirante Gouveia e Melo, apesar do bom desempenho como coordenador da campanha de vacinação contra a Covid-19, não possui as qualificações necessárias para exercer as funções de Chefe de Estado. Argumenta que o trabalho de coordenação logística não é comparável à complexidade política e diplomática exigida ao Presidente da República.

“Prestei serviço militar durante três anos e meio e sei que existem muitos oficiais das nossas Forças Armadas com conhecimentos de logística que seriam capazes de desempenhar igualmente bem a tarefa das vacinas. Mas, como é óbvio, não é esse tipo de conhecimento que qualifica um qualquer português para exercer as funções de Presidente da República”, escreve o antigo chefe de Estado.

Segundo Cavaco, algumas atitudes e declarações de Gouveia e Melo durante a campanha presidencial reforçam essa perceção de falta de preparação para o cargo.

Por fim, Cavaco Silva alerta para o risco de instabilidade política caso seja eleito um candidato sem experiência política adequada, reiterando que Marques Mendes é quem reúne as melhores condições para desempenhar a magistratura presidencial de forma competente e equilibrada.

“Pela sua experiência política e pelo seu bom senso e qualificações pessoais, creio que é Luís Marques Mendes quem melhor pode desempenhar essa tarefa”, conclui.