Presidenciais 2026

Gouveia e Melo responde com ironia a Cavaco Silva: "Fez-me um grande elogio"

07 nov, 2025 - 15:33 • Lusa

O antigo chefe de Estado e de governo declarou apoio ao candidato presidencial Marques Mendes e defendeu que Gouveia e Melo carece de "competências e qualificações" para ser Presidente.

O candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo agradeceu esta sexta-feira, ironicamente, o "elogio" de Cavaco Silva, considerando que ao apoiar Marques Mendes, considera o almirante na reserva o "maior perigo" para o "protegido" do ex-Presidente da República.

"De alguma forma, o senhor presidente - ou ex-presidente - Cavaco Silva fez-me um grande elogio, eu fico muito agradecido: esse elogio é considerar-me o maior perigo para o seu protegido", considerou Henrique Gouveia e Melo em declarações aos jornalistas na Fundação de Serralves, no Porto.

Falando após participar na conferência Fábrica 2030, que assinala o nono aniversário do jornal Eco, Gouveia e Melo disse não concordar com o diagnóstico feito por Cavaco Silva num texto publicado esta sexta-feira no jornal "online" Observador.

"Não acho que haja um processo dinástico em política, não acho que haja um processo de castas ou oligarquias políticas, e não acho que a Presidência deva ser partidarizada", vincou Gouveia e Melo, dizendo estar na corrida presidencial "para dar uma oportunidade aos portugueses de escolherem um ator diferente, com uma posição e um posicionamento diferente: não é dinástico, não vem da casta e, por fim, não vem dos partidos".

Henrique Gouveia e Melo considerou também que o mundo de hoje é "completamente diferente do qual o professor Cavaco Silva enfrentou enquanto primeiro-ministro e enquanto Presidente da República".

"Todos nós que andamos em política esperamos apoios de figuras políticas e figuras não políticas. Esperamos apoios. Eu também tenho muitos apoios. Agora, não vou andar aqui a competir com os apoios do A, B C ou D", disse.

Cavaco declara apoio a Marques Mendes

O antigo chefe de Estado e de governo Cavaco Silva declarou apoio ao candidato presidencial Marques Mendes e defendeu que Gouveia e Melo carece de "competências e qualificações" para ser Presidente no quadro de incerteza do próximo mandato.

"O almirante Gouveia e Melo pode ter muitos predicados, mas não possui as competências e qualificações para exercer as funções de Presidente da República no quadro internacional incerto e complexo que se perspetiva para os próximos cinco anos", defendeu Aníbal Cavaco Silva num artigo de opinião no jornal "online" Observador.

Nesse texto, Cavaco Silva diz entender dever alertar os portugueses "para o risco de instabilidade que Portugal pode correr se for eleito um Presidente sem as competências e qualificações para lidar com as situações difíceis, incertas e complexas com que o país pode ser confrontado e para defender os superiores interesses nacionais".

"Nestes tempos de incerteza e ameaças, é fundamental que o futuro Presidente da República conheça bem o funcionamento das instituições do nosso sistema político, construa pontes e facilite entendimentos entre os partidos políticos, as forças económicas e sociais, o Governo e a oposição e seja capaz de atuar como reserva de último recurso se o país for atingido por uma crise grave", sustenta.

Assim, considera, "pela sua experiência política e pelo seu bom senso e qualificações pessoais, creio que é Luís Marques Mendes quem melhor pode desempenhar essa tarefa".

