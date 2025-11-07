Mariana Leitão pede explicações a Montenegro sobre acordo entre PSD e Chega em Sintra

A presidente da IL, Mariana Leitão, pediu hoje explicações ao primeiro-ministro e presidente do PSD, Luís Montenegro, sobre a formação de um executivo municipal PSD/Chega em Sintra, que considerou contrariar a sua posição de "não é não".

Mariana Leitão falava aos jornalistas na Assembleia da República, depois de hoje de manhã ter anunciado a retirada da confiança política à vereadora eleita pela IL, Eunice Baeta, que aceitou integrar o executivo liderado por Marco Almeida, do PSD, em que o Chega terá pelouros.

"É muito importante que Luís Montenegro, que é o autor da frase "não é não" [a entendimentos com o Chega], venha explicar as circunstâncias do "não é não", que agora, por força da conveniência, transforma o "não é não" no "não é sim"", afirmou.

A presidente da IL defendeu que "é muito importante para o país clarificar este "não é sim" e a sua extensão", questionando: "Até onde é que vai esta extensão do "não é sim"? Em que circunstâncias? Em que conveniências?".

Mariana Leitão frisou que a IL -- que em Sintra integrou a coligação vencedora PSD/IL/PAN -- continuará a recusar "qualquer tipo de entendimentos" com o Chega, que qualificou como "um partido autoritário, populista, que se alimenta do ódio" e que "quer destruir a democracia".

O presidente do PSD e primeiro-ministro tem repetido a expressão "não é não" para excluir entendimentos com o Chega, mas a nível municipal remeteu as decisões sobre governabilidade para os autarcas eleitos pelo partido, invocando a "autonomia do poder local".

"Os autarcas eleitos terão de assumir a sua responsabilidade", disse Luís Montenegro, na noite das eleições autárquicas de 12 de outubro, referindo-se tanto aos que venceram sem maioria como aos que não venceram.

Interrogada se já tinha falado com Luís Montenegro, Mariana Leitão respondeu: "Não falei com o líder do PSD. Aquilo que estou a dizer é com base nos factos. E os factos são que, no segundo maior concelho do país, o "não é não" transformou-se no "não é sim"".

"E a IL, como é visível e patente, não pactuou com esse entendimento", prosseguiu, prometendo que, enquanto liderar o partido, "esse compromisso será honrado em qualquer circunstância".

A presidente da IL enquadrou esta matéria como "uma questão de princípios", insistindo que o Chega, presidido por André Ventura, "representa um ataque à democracia, permanente".

No caso dos Açores, referiu que a IL não integrou nenhum Governo com o Chega. "Não integrámos nenhum Governo com o Chega, em lado nenhum", acrescentou.

Sobre o acordo pré-eleitoral com o PSD em Sintra, Mariana Leitão disse que "não havia uma proibição expressa" entre os partidos da coligação quanto à formação do futuro executivo liderado por Marco Almeida.

"Mas há compromissos. Compromissos, nomeadamente, do PSD, de "não é não"", apontou.

"A IL sempre defendeu que não há acordos nem executivos com o Chega. Esta posição tem anos. Não fomos nós que mudámos de posição. Foi o PSD que mudou de posição", alegou.

Por outro lado, Mariana Leitão contestou que esteja em causa "uma questão de governabilidade", contrapondo que "a Câmara de Sintra podia ser governada de várias formas distintas".

O presidente da Câmara Municipal de Sintra, Marco Almeida, em defesa da sua opção de formar um executivo com pelouros para o Chega, considerou que "em democracia não há votos de primeira e votos de segunda".

O PAN, partido liderado por Inês Sousa Real, que integrou a coligação em Sintra sem eleger vereadores, comunicou hoje que "qualquer entendimento que envolva o Chega é da exclusiva responsabilidade do PSD e não vincula o PAN, não se revendo o PAN em tal solução".