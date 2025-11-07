Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 07 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais

Mendes vê país "farto de diagnósticos" e quer dirigir mensagem de futuro à AR

07 nov, 2025 - 16:05 • Lusa

Para Marques Mendes, "se nos próximos 30 anos continuarmos na mesma linha, então não vamos a lado nenhum".

A+ / A-

O candidato presidencial Luís Marques Mendes considerou esta sexta-feira que o país está "farto de diagnósticos", querendo por isso utilizar a figura constitucional da mensagem ao parlamento para falar sobre "Desafios Económicos e Sociais para os próximos 10 anos".

"Vocês nunca vão contar muito comigo para fazer diagnósticos, porque eu acho que o país está farto de diagnósticos", disse aos jornalistas na Fundação de Serralves, no Porto, após participar na conferência Fábrica 2030, que assinala o nono aniversário do jornal Eco.

O objetivo do candidato presidencial é que se pense "com ambição", dando o exemplo de 180 mil milhões de euros investidos de fundos estruturais da União Europeia (UE), que resultaram na subida de um ponto percentual na convergência do país face à UE.

"Na prática, estagnação. Isto não pode voltar a acontecer. Eu gostava que dissessem isto aos portugueses. Porque eu acho que nenhum português conhece estes valores e este resultado", vincou.

Para Marques Mendes, "se nos próximos 30 anos continuarmos na mesma linha, então não vamos a lado nenhum".

Nessa ótica de projeção de futuro, Marques Mendes disse ainda querer, no início de um eventual mandato presidencial, usar a figura constitucional do envio de mensagens ao parlamento.

"É uma figura que está na Constituição que raramente é utilizada", justificou, pretendendo enviar uma com o título de "Desafios Económicos e Sociais para os próximos 10 anos", considerando que tal ato "não é fazer diagnósticos", pois "se é desafios é para o futuro, não é para o passado".

Questionado sobre as questões que atualmente assolam o setor da saúde, reiterou que é necessário apresentar resultados rapidamente, mas preferiu não se centrar na "espuma dos dias".

"Nós um dia falamos de tarefeiros, outro dia falamos das urgências que não estão a funcionar, noutros dias falamos dos partos que ocorrem nas ambulâncias ou fora dos hospitais, e vamos mudando de um assunto para o outro sem o assunto ficar resolvido", apontou.

Porém, considerou tal uma realidade "lamentável" que "não pode acontecer".

Luís Marques Mendes disse ainda que o apoio do ex-Presidente da República Cavaco Silva "foi uma surpresa", mas manifestou-se "satisfeito" porque "não é uma pessoa qualquer".

"É uma pessoa que tem muita experiência da função presencial e foi, do meu ponto de vista, o melhor primeiro-ministro da democracia portuguesa. E, portanto, evidentemente que é um apoio que me sensibiliza e que eu agradeço profundamente", assinalou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 07 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)