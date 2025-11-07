Ouvir
OE 2026

PSD quer reduzir IVA da caça de 23% para a taxa mínima de 6%

07 nov, 2025 - 17:44 • Manuela Pires

O PSD pediu responsabilidade aos partidos da oposição para não aumentarem a despesa em sede de especialidade do orçamento do estado. O PSD recusou comentar a proposta socialista de aumento das pensões.

Depois de no ano passado o PSD e o CDS terem proposto e aprovado a redução do IVA nas touradas, desta vez os dois partidos que apoiam o Governo propõem que o Parlamento aprove a redução do IVA para a taxa de 6 por cento.

Na conferência de imprensa onde os dois partidos apresentaram as propostas de alteração, o deputado Hugo Carneiro explicou que há falhas no sistema fiscal que é preciso corrigir.

“Há muitas operações que eventualmente não acontecem em Portugal e nós devemos também olhar para este setor, perceber quais são as lacunas que o sistema fiscal neste momento tem e estamos a fazer essa correção para que as operações passem a ser registadas em Portugal e é um incentivo a uma atividade económica como é sabido”, referiu Hugo Carneiro.

O PSD garante que esta redução fiscal “para tudo o que está relacionado com o produto da caça” não tem qualquer impacto na receita e pode até beneficiar o Estado.

“Não tem materialidade e provavelmente vai gerar um aumento de receita porque há operações que não estão a ser registadas em Portugal e que passarão a ser registadas em Portugal com este incentivo”, garantiu o vice-presidente da assembleia da república.

No pacote de propostas de alteração do PSD e do CDS constam ainda medidas na área da saúde para aumentar o subsídio a pais com crianças com cancro, o líder parlamentar do CDS, Paulo Núncio fez ainda uma sugestão ao Governo para aumentar as parcerias publico privadas em saúde.

“Propomos que o subsídio para assistência a filhos com doença oncológica seja elevado de 65% para 100% da remuneração de referência de um dos pais que acompanha o filho doente”, disse Paulo Núncio.

“Propomos a adjudicação de novos contratos de parceria pública ou privada na área da saúde, sempre que sejam cumpridos dois critérios. Por um lado, sempre que melhorarem a qualidade dos serviços de saúde aos doentes e sempre que sejam vantajosos para o interesse público” concluiu Paulo Núncio.

PS faz depender aumento de pensões da atribuição do bónus extra pelo Governo

Parlamento

PS faz depender aumento de pensões da atribuição do bónus extra pelo Governo

O Partido Socialista propõe agora que o aumento da(...)

O PSD e o CDS também pedem ao Governo que avalie a criação de um regime fiscal mais favorável aplicável a rendimentos de pensões auferidas por emigrantes da diáspora portuguesa em países estrangeiros com o objetivo de apoiar o regresso e fixação de residência em territórios de baixa densidade.

Hugo Carneiro espera que o Governo encontre a melhor forma de desenhar esta medida.

“Estamos a falar de reduzir a tributação que é aplicada às pensões dos emigrantes que tenham obtido pensões no estrangeiro quando regressam a Portugal. O que nós queremos é que seja avaliado um regime justo que incentiva ao regresso e portanto esse regime deve ser pensado com pés e cabeça” diz o deputado.

PSD pede responsabilidade e não comenta proposta do PS para as pensões

O vice-presidente da bancada do PSD Hugo carneiro pediu esta tarde aos partidos da oposição sentido de responsabilidade para que mantenham a credibilidade das contas públicas nacionais, mas não comentou a proposta do PS para aumentar pensões.

Na conferência de imprensa o deputado social democrata avisou para o ano de 2026 que “é profundamente desafiante”, o que torna a execução orçamental portuguesa “mais exigente”.

“Deixo um apelo ao sentido de responsabilidade que os partidos com representação parlamentar devem ter nas propostas que fazem de alteração ao Orçamento para que o excedente não seja colocado em causa. A imagem do país assim o exige, não devemos desbaratar o crédito que Portugal ganhou com as suas boas contas públicas”, afirmou Hugo Carneiro.

Questionado sobre a proposta do PS que faz depender o aumento permanente das pensões da atribuição do bónus extra pelo Governo, o deputado social-democrata disse que este não era o momento para comentar as propostas da oposição.

“O propósito, hoje, nesta conferência de imprensa é apresentar as propostas” do PSD e CDS. Teremos a oportunidade de discutir e debater todas as propostas que os partidos estão a apresentar. No momento próprio faremos esse debate e veremos como é que os partidos decidem votar todas essas propostas. Não tenho nenhuma bola mágica para adivinhar como é que os partidos se vão comportar e, por isso, é que deixo o apelo ao sentido de responsabilidade”, declarou Hugo Carneiro.

