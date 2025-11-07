PSD quer reduzir IVA da caça de 23% para a taxa mínima de 6%

Depois de no ano passado o PSD e o CDS terem proposto e aprovado a redução do IVA nas touradas, desta vez os dois partidos que apoiam o Governo propõem que o Parlamento aprove a redução do IVA para a taxa de 6 por cento.

Na conferência de imprensa onde os dois partidos apresentaram as propostas de alteração, o deputado Hugo Carneiro explicou que há falhas no sistema fiscal que é preciso corrigir.

“Há muitas operações que eventualmente não acontecem em Portugal e nós devemos também olhar para este setor, perceber quais são as lacunas que o sistema fiscal neste momento tem e estamos a fazer essa correção para que as operações passem a ser registadas em Portugal e é um incentivo a uma atividade económica como é sabido”, referiu Hugo Carneiro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O PSD garante que esta redução fiscal “para tudo o que está relacionado com o produto da caça” não tem qualquer impacto na receita e pode até beneficiar o Estado.

“Não tem materialidade e provavelmente vai gerar um aumento de receita porque há operações que não estão a ser registadas em Portugal e que passarão a ser registadas em Portugal com este incentivo”, garantiu o vice-presidente da assembleia da república.

No pacote de propostas de alteração do PSD e do CDS constam ainda medidas na área da saúde para aumentar o subsídio a pais com crianças com cancro, o líder parlamentar do CDS, Paulo Núncio fez ainda uma sugestão ao Governo para aumentar as parcerias publico privadas em saúde.

“Propomos que o subsídio para assistência a filhos com doença oncológica seja elevado de 65% para 100% da remuneração de referência de um dos pais que acompanha o filho doente”, disse Paulo Núncio.

“Propomos a adjudicação de novos contratos de parceria pública ou privada na área da saúde, sempre que sejam cumpridos dois critérios. Por um lado, sempre que melhorarem a qualidade dos serviços de saúde aos doentes e sempre que sejam vantajosos para o interesse público” concluiu Paulo Núncio.