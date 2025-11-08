Câmara do Porto. Pedro Duarte fica com Finanças e dá pelouro do Urbanismo à vice-presidente

O presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, vai assumir os pelouros das Finanças e da Segurança e vai dar o Urbanismo e Espaço Público à vice-presidente, Catarina Araújo, revelou à Lusa fonte da campanha eleitoral.

As nomenclaturas dos vários pelouros ainda não estão fechadas, mas na próxima reunião de executivo, que se realiza na segunda-feira, o novo presidente da autarquia vai oficializar a fixação do número de vereadores a tempo interior e a sua vice Catarina Araújo (CDS) vai assumir o Urbanismo e Espaço Público, mas também será responsável pela área do ambiente e sustentabilidade.

Já o pelouro da Habitação será entregue à sua número três, a advogada Gabriela Queiroz (PSD), que será ainda responsável por mais dois pelouros ligados à coesão social e saúde e ainda aos recursos humanos do município.

A mobilidade, área que marcou a maioria das ações de campanha da coligação PSD/CDS-PP/IL, vai ficar à responsabilidade do formado em engenharia civil Hugo Beirão Rodrigues (IL), que acumulará também as áreas da economia e do turismo e internacionalização.

Com dois pelouros cada ficará o engenheiro Rodrigo Passos (PSD), que assume o desporto e juventude e também a modernização administrativa, e ainda a professora Matilde Gouveia e Rocha (IL), responsável pela educação e ainda por um pelouro ligado a talento e conhecimento.

Na quarta-feira, dia da tomada de posse dos eleitos nas autárquicas de 12 de outubro, Pedro Duarte revelou que convidou o eleito pelo PS Jorge Sobrado a comandar a pasta da Cultura e que este passaria a vereador independente, dando assim maioria à coligação PSD/CDS-PP/IL, que passa a contar com uma equipa de sete na vereação.

O PS tinha elegido seis mandatos (Manuel Pizarro, Fernando Paulo, Francisca Carneiro Fernandes, Jorge Sobrado, Jorge Garcia Pereira e Marta Sá Lemos), e passa agora a uma equipa de cinco vereadores.

O Chega conseguiu eleger um vereador, Miguel Corte-Real.