Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 08 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Seguro sai da gaveta. Afinal, é de "uma esquerda moderna e moderada"

08 nov, 2025 - 21:17 • Lusa

António José Seguro afirmou este sábado ser de “uma esquerda moderna e moderada” e que não vai para Belém fazer política partidária. O candidato presidencial está confiante de que será o mais votado nas eleições de 18 de janeiro.

A+ / A-

O candidato presidencial António José Seguro afirmou esta sexta-feira que é de "uma esquerda moderna e moderada", mas garantiu que não pretende ir para Belém fazer política partidária.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Em declarações aos jornalistas, à margem de uma conferência sobre economia e habitação em Guimarães, no distrito de Braga, António José Seguro manifestou-se "muito confiante" de que, no dia 18 de janeiro, data das eleições presidenciais, não só passará à segunda volta como será o candidato mais votado.

"Toda a gente sabe quais são as minhas origens. Eu venho do espaço do socialismo democrático, da social-democracia, tenho uma vida de luta por valores. As pessoas sabem onde estão os meus valores. Eu sou de uma esquerda moderna e moderada, de uma esquerda que preserva a liberdade, a igualdade de oportunidades, a justiça social, que quer que o país progrida. Sou um defensor da Constituição da República, sou um europeísta e, portanto, estes são os meus valores, este é o meu código genético", referiu.

Contudo, sublinhou que, mais importante do que saber de onde se vem, é saber para onde se quer ir.

Seguro apela ao Governo para retomar diálogo para evitar greve geral

Presidenciais

Seguro apela ao Governo para retomar diálogo para evitar greve geral

O secretário-geral da CGTP anunciou hoje uma greve(...)

"Eu quero ser o Presidente de todos os portugueses, não vou para a Presidência da República para fazer política partidária. Quero representar todos, porque tenho uma urgência: ajudar a contribuir para que os portugueses tenham uma vida melhor", frisou o antigo secretário-geral do PS.

Quanto aos resultados das eleições de 18 de janeiro, António José Seguro disse-se tranquilo e confiante.

"Sou uma pessoa muito tranquila e estou muito confiante que no dia 18 de janeiro não só passarei à segunda volta, como serei o candidato mais votado para ser Presidente da República", apontou.

Sobre os problemas na área da Saúde, Seguro escusou-se a comentar se a ministra Ana Paula Martins deve ou não abandonar o cargo, frisando que o seu foco está em encontrar soluções.

"A minha preocupação é que os atores políticos encontrem as soluções para resolver um problema grave que nós temos, que é a dificuldade que os portugueses têm no acesso à saúde. O resto eu deixo para os partidos políticos", afirmou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 08 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)