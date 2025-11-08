Seguro sai da gaveta. Afinal, é de "uma esquerda moderna e moderada"

O candidato presidencial António José Seguro afirmou esta sexta-feira que é de "uma esquerda moderna e moderada", mas garantiu que não pretende ir para Belém fazer política partidária.

Em declarações aos jornalistas, à margem de uma conferência sobre economia e habitação em Guimarães, no distrito de Braga, António José Seguro manifestou-se "muito confiante" de que, no dia 18 de janeiro, data das eleições presidenciais, não só passará à segunda volta como será o candidato mais votado.

"Toda a gente sabe quais são as minhas origens. Eu venho do espaço do socialismo democrático, da social-democracia, tenho uma vida de luta por valores. As pessoas sabem onde estão os meus valores. Eu sou de uma esquerda moderna e moderada, de uma esquerda que preserva a liberdade, a igualdade de oportunidades, a justiça social, que quer que o país progrida. Sou um defensor da Constituição da República, sou um europeísta e, portanto, estes são os meus valores, este é o meu código genético", referiu.

Contudo, sublinhou que, mais importante do que saber de onde se vem, é saber para onde se quer ir.