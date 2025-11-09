Ventura: "Não precisamos de uma greve geral"

André Ventura marcou a conferência de imprensa deste Domingo à tarde com o intuito de falar sobre a greve geral convocada pela UGT e CGTP para 11 de Dezembro, mas decidiu começar o discurso pelo que diz ser um “um aumento da criminalidade violenta e organizada que estão a deixar Portugal um país mais inseguro”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



O líder do Chega – e candidato presidencial – apela novamente a uma reação firme do mundo político e explica que se for eleito para o mais alto cargo do país será favorável à implementação de “uma espécie de estado de emergência para dar mais poderes à polícia”, de forma a “poder disparar quando tem de disparar para poder manter a ordem pública”. Ventura diz que ninguém pode ficar indiferente ao que diz ser um “rol de crimes cada vez mais graves e à vista de todos”.

Cumprida a introdução, chegamos ao objeto central da comunicação: a greve geral agendada para daqui a cerca de 1 mês. “Nós não precisamos de uma greve geral: uma paralisia num momento em que estamos a competir para conseguir crescer o emprego, os salários, as pensões é um erro”, sublinha.