Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 10 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Extrema-Direita

"Aliados como vós": Vice do Chega envia mensagem a movimento supremacista

10 nov, 2025 - 20:09 • Diogo Camilo

Numa mensagem dirigida ao congresso do Reconquista, Pedro Frazão diz que um dos maiores desafios do país é a remigração - a deportação forçada de imigrantes não brancos. André Ventura rejeita proximidade com o movimento, mas diz que não se podem condenar posições internas que podem estar alinhadas com os princípios do partido.

A+ / A-

O vice-presidente e deputado do Chega, Pedro Frazão, enviou uma mensagem em vídeo que foi reproduzida durante o congresso do grupo nacionalista, anti imigração e de extrema-direito chamado Reconquista.

Na mensagem, citada pelo Expresso, Frazão afirma "orgulho" em enviar o vídeo e descreve o Reconquista como "uma das casas da direita cristã patriótica em Portugal" e aponta que o Chega é "aliado" do movimento.

"O Chega, com aliados como vós, está aqui para lembrar a todos que a defesa de Portugal passa também pela defesa da nossa cultura, das nossas famílias e da nossa identidade cristã portuguesa", disse Pedro Frazão, apontando à "remigração" - ou seja, a deportação forçada de imigrantes não brancos - como o maior desafio que o país atravessa.

Em reação na CNN esta segunda-feira, Pedro Frazão diz que falou "a título pessoal" e que recusa concordar com tudo o que o movimento defende.

"Enviei um vídeo para um encontro como faço centenas de vezes. Envio vídeos para aniversários, para jantares, eventos, até de melhoras de saúde para as mais diversas pessoas. Foi-me pedido um vídeo de saudação para um evento de jovens com participação cívica. Quer dizer que concordo que tudo o que lá está? Não, claro que não", afirmou.

O congresso, que teve lugar este sábado, realizou-se no pavilhão desportivo da associação Maia Sport, depois de a localização inicial, o Colégio Luso-Francês no Porto, ter cancelado o evento.

O líder do Reconquista, Afonso Gonçalves, está a ser investigado pelo Ministério Público e pela Polícia Judiciária por suspeitas de discurso de ódio. Só em 2025 já foi detido e identificado quatro vezes pela PSP por ofensas racistas.

Ventura diz que Chega tem "identidade própria", mas pode concordar com outros movimentos

Questionado sobre a mensagem de apoio enviada pelo vice-presidente do Chega ao grupo supremacista Reconquista, André Ventura rejeita qualquer proximidade com esse movimento, mas entende que não se podem condenar posições internas que até podem estar alinhadas com os princípios do partido.

"Os partidos estão presentes em movimentos um dos outros e o Chega não esteve presente naquele. O Chega tem uma identidade própria e uma força própria. Isso significa que pode haver elementos que defendemos e outros movimentos [também], mesmo que não concordemos com eles na sua essência? Claro. Se querem menos imigração, nós também queremos. Se querem combater a islamização da Europa, nós também queremos", afirmou André Ventura na sede do partido.

Já Luís Marques Mendes aproveitou a situação para criticar a aproximação do Chega ao movimento, considerando que "nenhum candidato a Presidente da República pode ignorar" este apoio.

"O apoio do Chega ao movimento 'Reconquista' é grave a todos os títulos. Mas não posso deixar de notar que se trata de um movimento que, entre outras coisas graves, ofende as mulheres, nega os seus direitos, discrimina-as e pretende até retirar-lhes direitos conquistados ao longo de anos, incluindo o direito de voto", afirma Marques Mendes.

Já a associação que acolheu o congresso veio criticar os "insultos cobardes escondidos nas redes sociais", avançando que irá "rejeitar a partir de agora qualquer evento político" nas instalações, assumindo que este foi o primeiro.

[Notícia atualizada às 20h50 com as declarações de Pedro Frazão]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 10 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)