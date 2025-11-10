"Aliados como vós": Vice do Chega envia mensagem a movimento supremacista

O vice-presidente e deputado do Chega, Pedro Frazão, enviou uma mensagem em vídeo que foi reproduzida durante o congresso do grupo nacionalista, anti imigração e de extrema-direito chamado Reconquista. Na mensagem, citada pelo Expresso, Frazão afirma "orgulho" em enviar o vídeo e descreve o Reconquista como "uma das casas da direita cristã patriótica em Portugal" e aponta que o Chega é "aliado" do movimento. "O Chega, com aliados como vós, está aqui para lembrar a todos que a defesa de Portugal passa também pela defesa da nossa cultura, das nossas famílias e da nossa identidade cristã portuguesa", disse Pedro Frazão, apontando à "remigração" - ou seja, a deportação forçada de imigrantes não brancos - como o maior desafio que o país atravessa. Em reação na CNN esta segunda-feira, Pedro Frazão diz que falou "a título pessoal" e que recusa concordar com tudo o que o movimento defende. "Enviei um vídeo para um encontro como faço centenas de vezes. Envio vídeos para aniversários, para jantares, eventos, até de melhoras de saúde para as mais diversas pessoas. Foi-me pedido um vídeo de saudação para um evento de jovens com participação cívica. Quer dizer que concordo que tudo o que lá está? Não, claro que não", afirmou.

O congresso, que teve lugar este sábado, realizou-se no pavilhão desportivo da associação Maia Sport, depois de a localização inicial, o Colégio Luso-Francês no Porto, ter cancelado o evento. O líder do Reconquista, Afonso Gonçalves, está a ser investigado pelo Ministério Público e pela Polícia Judiciária por suspeitas de discurso de ódio. Só em 2025 já foi detido e identificado quatro vezes pela PSP por ofensas racistas. Ventura diz que Chega tem "identidade própria", mas pode concordar com outros movimentos Questionado sobre a mensagem de apoio enviada pelo vice-presidente do Chega ao grupo supremacista Reconquista, André Ventura rejeita qualquer proximidade com esse movimento, mas entende que não se podem condenar posições internas que até podem estar alinhadas com os princípios do partido.

"Os partidos estão presentes em movimentos um dos outros e o Chega não esteve presente naquele. O Chega tem uma identidade própria e uma força própria. Isso significa que pode haver elementos que defendemos e outros movimentos [também], mesmo que não concordemos com eles na sua essência? Claro. Se querem menos imigração, nós também queremos. Se querem combater a islamização da Europa, nós também queremos", afirmou André Ventura na sede do partido.

Já Luís Marques Mendes aproveitou a situação para criticar a aproximação do Chega ao movimento, considerando que "nenhum candidato a Presidente da República pode ignorar" este apoio. "O apoio do Chega ao movimento 'Reconquista' é grave a todos os títulos. Mas não posso deixar de notar que se trata de um movimento que, entre outras coisas graves, ofende as mulheres, nega os seus direitos, discrimina-as e pretende até retirar-lhes direitos conquistados ao longo de anos, incluindo o direito de voto", afirma Marques Mendes.