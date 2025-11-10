Gouveia e Melo rejeita "papel decisivo" de Marcelo na decisão de se candidatar

“Essa convicção é para mim, neste momento, pequena política. Porque não foi essa convicção que me fez decidir para um lado ou para o outro e esse problema é, para mim, um problema do passado. O que me interessa são os problemas do futuro, que problemas é que tem o país e como podemos resolver esses problemas. O país tem graves problemas que anda a adiar e nós temos que resolver esses problemas."

Questionado se ficou com a convicção de que Marcelo Rebelo de Sousa tentou travar a sua candidatura, Gouveia e Melo fala em "pequena política".

"Essa notícia é baseada num livro que foi escrito - um livro de entrevistas - e não há nada como verificar a entrevista. Nessa entrevista não digo isso e, portanto, é uma falsa alegação que me foi atribuída", argumenta o antigo Chefe do Estado-Maior da Armada.

"Ontem saiu uma notícia que alegava que o senhor Presidente teve um papel decisivo na minha decisão. Isso não é verdade ", afirmou esta segunda-feira o candidato presidencial, em entrevista à RTP Notícias.

Henrique Gouveia e Melo garante que Marcelo Rebelo de Sousa não teve qualquer influência na sua decisão de entrar na corrida às eleições presidenciais de 18 de janeiro de 2026.

O candidato presidencial refere que a sua resposta no livro "Gouveia e Melo - As Razões" "não tem a ver com o conteúdo do artigo [do jornal Expresso], tem a ver com o título".

"O título do artigo indiciava que eu estava a fazer chantagem com o Governo. Isso era uma coisa muito feia, que me atribuíram e que eu não gostei. Nesse momento, achei que não tinha condições para continuar a exercer as minhas funções de forma normal dentro da Defesa. Atribuírem ao chefe militar que está a fazer chantagem para continuar nas Forças Armadas, julgo que era uma coisa muito grave que não podia passar incólume. Deixou-me revoltado”, reconhece.

"Marques Mendes tem uma fixação em mim"



O também candidato presidencial Marques Mendes criticou Gouveia e Melo, por considerar que tem uma tendência para dizer "disparates, entrar em contradições ou para gerar precipitações e polémicas".

Na resposta, Gouveia e Melo lamenta afirmações de "pequena política e pequena intriga".

"Parece que Marques Mendes tem uma fixação em mim e o protetor dele também", lamentou, numa referência a Cavaco Silva.

Presidente “pode ter um papel ativo”

Nesta entrevista à RTP Notícias, Gouveia e Melo acredita “vivamente” que o Presidente da República “pode ter um papel ativo” na resolução dos problemas do país, “através da magistratura de influência, mas não só”.

"A alternativa é dizer que o topo da pirâmide política é só figurativa, não serve para nada. Isso não me parece que seja o semi-presidencialismo nem o que é o nosso sistema. Acredito que posso contribuir para uma mudança significativa e para impulsionar Portugal, claro, com o Governo e com todo o sistema político", sublinha.



Gouveia e Melo decidiu ser candidato à Presidência da República porque acredita que deve servir Portugal, "neste momento, de forma política e não continuando a servir na Defesa".

"Motivou-me a instabilidade internacional, democracia com sinais de instabilidade interna, de descrédito interno, uma economia que não é pujante e que distribui pobreza em vez de distribuir riqueza, e alguma falta de ambição geral", indica.