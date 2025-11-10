Ouvir
Parlamento escuta quinta-feira "preocupações" do Presidente do Tribunal Constitucional sobre OE2026

10 nov, 2025 - 11:31 • Manuela Pires

O Tribunal Constitucional não costuma ser ouvido no parlamento sobre o orçamento do estado mas José João Abrantes enviou uma carta aos deputados a pedir para ser ouvido para mostrar "as preocupações" com a proposta.

A+ / A-

O pedido é inédito, mas o presidente do Tribunal Constitucional vai ser ouvido no parlamento na quinta-feira dia 13 de novembro às três da tarde, na comissão de orçamento e finanças.

José João Abrantes enviou uma carta ao parlamento onde pede para ser ouvido com carácter de urgência sobre o Orçamento do Estado para 2026 e todos os grupos parlamentares não se opuseram e a audição ficou agendada para esta quinta-feira, já depois de ter terminado o debate na especialidade.

Na sexta-feira passada, durante a audição ao Ministro das Finanças, Eduardo Teixeira, deputado do Chega, revelou o pedido que foi confirmado por Hugo Carneiro, deputado do PSD.

“A segunda questão que queria perguntar, porque não deixa de ser inusitada e esquisita e até de alguma forma inédita, é se o ministro tem conhecimento que o Presidente do Tribunal Constitucional acabou por enviar ao Parlamento um pedido com carácter de muita urgência para ser ouvido com o objetivo de, pessoalmente, expressar preocupações relativas à proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para 2026“, revelou Eduardo Teixeira.

A informação foi confirmada por Hugo Carneiro, que explicou que “o requerimento” que foi “enviado à mesa mereceu o acordo da generalidade dos grupos parlamentares”, adiantando que o PSD também deu “o acordo a essa audição”.

O social democrata Hugo Carneiro acrescentou que na carta enviada pelo Presidente do Tribunal Constitucional nada é dito sobre o motivo da audição e por isso " nenhum de nós conhece o conteúdo do objeto que vai ser aqui ser tratado“.

Por seu lado, o ministro das Finanças garantiu que o presidente do Tribunal Constitucional não o contactou pessoalmente. “Não faço ideia das preocupações”, disse Miranda Sarmento, acrescentando que “se pediu uma audição terá de ser o senhor presidente a dizer as razões desse pedido”.

Joaquim Miranda Sarmento disse, no entanto, que chegou ao Ministério das Finanças um pedido de "reforço orçamental".

Saiba Mais
